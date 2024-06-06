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بعد نطحه نجم مانشستر يونايتد... ايقاف أحد مشجعي أرسنال!

2024-06-06 | 16:31
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بعد نطحه نجم مانشستر يونايتد... ايقاف أحد مشجعي أرسنال!

اُوقف أحد مشجعي نادي أرسنال، وصيف بطل الدوري الإنكليزي الموسم المنصرم، لمدّة ثلاث سنوات ومُنع من حضور مباريات كرة القدم على خلفية نطحه نجم مانشستر يونايتد السابق ومحلل قناة "سكاي سبورتس" الحالي الإيرلندي روي كين.

وأُدين سكوت لو (43 عاماً) باعتدائه على كين عقب فوز أرسنال على يونايتد 3-1 في الدوري على استاد الإمارات في الثالث من أيلول.

بالإضافة إلى منعه من حضور مباريات كرة القدم، أُمر لو بإكمال 80 ساعة من العمل غير مدفوع الأجر، ودفع تكاليف قانونية قدرها 650 جنيها استرلينياً (830 دولاراً)، بالإضافة إلى رسوم إضافية للضحية قدرها 114 جنيهًا إسترلينيًا.

وكان كين وزميله المحلل التلفزيوني مايكاه ريتشاردز يتجهان من الاستوديو التحليلي إلى الملعب عندما وقع الاعتداء، وفقاً لما استمعت إليه محكمة في لندن.

تعرض كين لاعب خط وسط جمهورية إيرلندا السابق لنطحة في رأسه من قبل لو ليصطدم ببعض الأبواب.

وقال فريق الدفاع عن لو إن لقطات كاميرات المراقبة من داخل الملعب أظهرت كين وهو يضرب المدعى عليه بمرفقه في وجهه.

من ناحيته، قال كين (52 عاماً) أمام المحكمة "كنت أسير للتو، وقبل أن أدرك ذلك، أصبت. شعرت بالاحتكاك واصطدمت ببعض الأبواب".

وتابع "لم أكن أتوقع ذلك على الإطلاق.. لقد كنت في حالة صدمة"، مؤكّداً انه أصيب بكدمات في صدره وذراعيه.

وزعم لو، الذي كان جالساً أسفل استوديو قناة "سكاي سبورتس" خلال المباراة، أن كين "أشار إليّ وطلب مني رؤيته في الخارج...".

وقال لو إنه دخل الملعب للذهاب إلى المرحاض وواجه كين الذي "اصطدم بي" و"حنيت رأسي بطريقة دفاعية لحماية وجهي".

وقال المدعي العام سيمون جونز إن دفاع لو "السخيف" قد "تغيّر بشكل كبير" عما أدلى به للشرطة في اليوم التالي للحادث.

وقال قاضي المقاطعة أنغوس هاميلتون، أثناء إصدار حكمه، إنه يعتقد أن لو كان "غير صادق بشأن ما حدث" خلال المباراة، وكان "متأكداً من أن السيد لو اعتدى على السيد كين".
 
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


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