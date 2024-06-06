الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
25
o
البقاع
23
o
الجنوب
25
o
الشمال
29
o
جبل لبنان
25
o
كسروان
25
o
متن
25
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
يوغا
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
25
o
البقاع
23
o
الجنوب
25
o
الشمال
29
o
جبل لبنان
25
o
كسروان
25
o
متن
25
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
رياضة
بعد نطحه نجم مانشستر يونايتد... ايقاف أحد مشجعي أرسنال!
2024-06-06 | 16:31
شارك
2
min
بعد نطحه نجم مانشستر يونايتد... ايقاف أحد مشجعي أرسنال!
اُوقف أحد مشجعي نادي أرسنال، وصيف بطل الدوري الإنكليزي الموسم المنصرم، لمدّة ثلاث سنوات ومُنع من حضور مباريات كرة القدم على خلفية نطحه نجم مانشستر يونايتد السابق ومحلل قناة "سكاي سبورتس" الحالي الإيرلندي روي كين.
وأُدين سكوت لو (43 عاماً) باعتدائه على كين عقب فوز أرسنال على يونايتد 3-1 في الدوري على استاد الإمارات في الثالث من أيلول.
بالإضافة إلى منعه من حضور مباريات كرة القدم، أُمر لو بإكمال 80 ساعة من العمل غير مدفوع الأجر، ودفع تكاليف قانونية قدرها 650 جنيها استرلينياً (830 دولاراً)، بالإضافة إلى رسوم إضافية للضحية قدرها 114 جنيهًا إسترلينيًا.
وكان كين وزميله المحلل التلفزيوني مايكاه ريتشاردز يتجهان من الاستوديو التحليلي إلى الملعب عندما وقع الاعتداء، وفقاً لما استمعت إليه محكمة في لندن.
تعرض كين لاعب خط وسط جمهورية إيرلندا السابق لنطحة في رأسه من قبل لو ليصطدم ببعض الأبواب.
وقال فريق الدفاع عن لو إن لقطات كاميرات المراقبة من داخل الملعب أظهرت كين وهو يضرب المدعى عليه بمرفقه في وجهه.
من ناحيته، قال كين (52 عاماً) أمام المحكمة "كنت أسير للتو، وقبل أن أدرك ذلك، أصبت. شعرت بالاحتكاك واصطدمت ببعض الأبواب".
وتابع "لم أكن أتوقع ذلك على الإطلاق.. لقد كنت في حالة صدمة"، مؤكّداً انه أصيب بكدمات في صدره وذراعيه.
وزعم لو، الذي كان جالساً أسفل استوديو قناة "سكاي سبورتس" خلال المباراة، أن كين "أشار إليّ وطلب مني رؤيته في الخارج...".
وقال لو إنه دخل الملعب للذهاب إلى المرحاض وواجه كين الذي "اصطدم بي" و"حنيت رأسي بطريقة دفاعية لحماية وجهي".
وقال المدعي العام سيمون جونز إن دفاع لو "السخيف" قد "تغيّر بشكل كبير" عما أدلى به للشرطة في اليوم التالي للحادث.
وقال قاضي المقاطعة أنغوس هاميلتون، أثناء إصدار حكمه، إنه يعتقد أن لو كان "غير صادق بشأن ما حدث" خلال المباراة، وكان "متأكداً من أن السيد لو اعتدى على السيد كين".
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ
LBCI Lebanon News
الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
آخر الأخبار
رياضة
مانشستر
يونايتد...
ايقاف
مشجعي
أرسنال!
فرصة أخيرة لمنتخب لبنان لكرة القدم للتأهل الى الدور الثاني من التصفيات المؤهلة الى كأس العالم
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2024-05-25
مانشستر يونايتد يفوز 2-1 على مانشستر سيتي ليتوج بكأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم
آخر الأخبار
2024-05-25
مانشستر يونايتد يفوز 2-1 على مانشستر سيتي ليتوج بكأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم
0
رياضة
2024-04-02
أحد نجوم مانشستر يونايتد يحذر من خطورة الاصابة بارتجاج دماغي: "نحن بمثابة جنود"
رياضة
2024-04-02
أحد نجوم مانشستر يونايتد يحذر من خطورة الاصابة بارتجاج دماغي: "نحن بمثابة جنود"
0
أخبار لبنان
2024-05-09
تداعيات ملف التيكتوك على طاولة لجنة الاعلام والاتصالات...هل من جدوى من ايقافه؟
أخبار لبنان
2024-05-09
تداعيات ملف التيكتوك على طاولة لجنة الاعلام والاتصالات...هل من جدوى من ايقافه؟
0
أخبار دولية
2024-05-08
شركة يونايتد إيرلاينز تلغي رحلاتها اليومية إلى تل أبيب
أخبار دولية
2024-05-08
شركة يونايتد إيرلاينز تلغي رحلاتها اليومية إلى تل أبيب
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
2024-06-05
فرصة أخيرة لمنتخب لبنان لكرة القدم للتأهل الى الدور الثاني من التصفيات المؤهلة الى كأس العالم
تقارير نشرة الاخبار
2024-06-05
فرصة أخيرة لمنتخب لبنان لكرة القدم للتأهل الى الدور الثاني من التصفيات المؤهلة الى كأس العالم
0
رياضة
2024-06-04
لهذا السبب... نادي الرياضي يواجه غرامات مالية وتوقيف اللاعب علي منصور
رياضة
2024-06-04
لهذا السبب... نادي الرياضي يواجه غرامات مالية وتوقيف اللاعب علي منصور
0
رياضة
2024-06-04
مباراة مصيرية للبنان في كرة القدم الخميس ونجم فرنسا الاول مدريدي وديوكوفيتش خارج رولان غاروس
رياضة
2024-06-04
مباراة مصيرية للبنان في كرة القدم الخميس ونجم فرنسا الاول مدريدي وديوكوفيتش خارج رولان غاروس
0
رياضة
2024-06-04
تطور "مؤلم" في عملية تعافي نيمار... وما حقيقة عودته الى سانتوس؟
رياضة
2024-06-04
تطور "مؤلم" في عملية تعافي نيمار... وما حقيقة عودته الى سانتوس؟
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
صحة وتغذية
12:53
تزامنا مع مع ارتفاع درجات الحرارة... إليكم 5 طرق سهلة لعلاج التعرق الزائد
صحة وتغذية
12:53
تزامنا مع مع ارتفاع درجات الحرارة... إليكم 5 طرق سهلة لعلاج التعرق الزائد
0
علوم وتكنولوجيا
2024-06-05
ميزة جديدة في انستغرام تثير غضب المستخدمين... ما القصة؟
علوم وتكنولوجيا
2024-06-05
ميزة جديدة في انستغرام تثير غضب المستخدمين... ما القصة؟
0
صحف اليوم
11:30
التحضير لـ"منظمة عربية امنية"... هذا ما قام به الوفد العراقيّ في بيروت؟
صحف اليوم
11:30
التحضير لـ"منظمة عربية امنية"... هذا ما قام به الوفد العراقيّ في بيروت؟
0
أخبار دولية
11:43
عقوبات أميركية على جماعة "عرين الأسود" الفلسطينية وأخرى مرتبطة بالسودان
أخبار دولية
11:43
عقوبات أميركية على جماعة "عرين الأسود" الفلسطينية وأخرى مرتبطة بالسودان
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:15
بعد الهجوم على السفارة الاميركية...عودة الحديث عن الخلايا النائمة
تقارير نشرة الاخبار
13:15
بعد الهجوم على السفارة الاميركية...عودة الحديث عن الخلايا النائمة
0
أخبار دولية
13:12
معضلتان في اسرائيل: داخل الكابينت الحربي وعلى الجبهة الشمالية
أخبار دولية
13:12
معضلتان في اسرائيل: داخل الكابينت الحربي وعلى الجبهة الشمالية
0
أمن وقضاء
13:10
منفذ الهجوم ضد السفارة الأميركية ذئب منفرد موالٍ لداعش
أمن وقضاء
13:10
منفذ الهجوم ضد السفارة الأميركية ذئب منفرد موالٍ لداعش
0
مقدمة نشرة الاخبار
12:52
مقدمة النشرة المسائية 6-6-2024
مقدمة نشرة الاخبار
12:52
مقدمة النشرة المسائية 6-6-2024
0
تقارير نشرة الاخبار
07:55
هذه آخر المعطيات عن الهجوم المسلح على السفارة الأميركية
تقارير نشرة الاخبار
07:55
هذه آخر المعطيات عن الهجوم المسلح على السفارة الأميركية
0
أخبار دولية
07:45
دوجاريك قلق إزاء التوترات المستمرة والمتصاعدة على طول الخط الأزرق جنوبي لبنان
أخبار دولية
07:45
دوجاريك قلق إزاء التوترات المستمرة والمتصاعدة على طول الخط الأزرق جنوبي لبنان
0
أخبار لبنان
05:44
عبدالله: نحاول انضاج ظروف تسوية داخلية تلاقي حماية لبنان.. وفرنجية: منفتحون على أي حوار بناء يصب في مصلحة الوطن
أخبار لبنان
05:44
عبدالله: نحاول انضاج ظروف تسوية داخلية تلاقي حماية لبنان.. وفرنجية: منفتحون على أي حوار بناء يصب في مصلحة الوطن
0
أخبار دولية
05:38
إسبانيا تنضم إلى قضية جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية
أخبار دولية
05:38
إسبانيا تنضم إلى قضية جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية
0
حال الطقس
01:57
الكتل الحارة تضعف اعتباراً من السبت
حال الطقس
01:57
الكتل الحارة تضعف اعتباراً من السبت
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
06:43
معلومات للـLBCI: منفذ عملية السفارة الأميركية عمل بمفرده وليس ضمن خلية واشترى السلاح والذخيرة من ماله الخاص واستطلع السفارة الأميركية عبر Google
خبر عاجل
06:43
معلومات للـLBCI: منفذ عملية السفارة الأميركية عمل بمفرده وليس ضمن خلية واشترى السلاح والذخيرة من ماله الخاص واستطلع السفارة الأميركية عبر Google
2
أخبار لبنان
05:56
إصدار رخص سوق خصوصية للمرشحين الذين اجتازوا الامتحانات النظرية والعملية عام 2022 في هذه المناطق
أخبار لبنان
05:56
إصدار رخص سوق خصوصية للمرشحين الذين اجتازوا الامتحانات النظرية والعملية عام 2022 في هذه المناطق
3
فنّ
04:29
كارين رزق الله تواجه موجة الحرّ بصورٍ من المسبح
فنّ
04:29
كارين رزق الله تواجه موجة الحرّ بصورٍ من المسبح
4
امن وقضاء
06:55
معلومات جديدة عن منفذ عملية السفارة الأميركية
امن وقضاء
06:55
معلومات جديدة عن منفذ عملية السفارة الأميركية
5
فنّ
04:16
إبنة نادين نسيب نجيم في جلسة تصوير رائعة... نسخة طبق الأصل عن والدتها؟
فنّ
04:16
إبنة نادين نسيب نجيم في جلسة تصوير رائعة... نسخة طبق الأصل عن والدتها؟
6
أمن وقضاء
04:11
قوى الأمن: توضيح حول انتحار أحد العناصر من عديد فصيلة حراسة السفارة السعودية في بيروت
أمن وقضاء
04:11
قوى الأمن: توضيح حول انتحار أحد العناصر من عديد فصيلة حراسة السفارة السعودية في بيروت
7
فنّ
04:44
نادين الراسي تستعرض قوامها الممشوق بالفيديو.. وتعليقات الجمهور بين "مثيرة" و"شو صايرلها"
فنّ
04:44
نادين الراسي تستعرض قوامها الممشوق بالفيديو.. وتعليقات الجمهور بين "مثيرة" و"شو صايرلها"
8
خبر عاجل
13:59
انتهاء مباراة لبنان وفلسطين بالتعادل ٠-٠ تنهي فرص لبنان للتأهل الى الدور الثاني من تصفيات كأس العالم لكرة القدم ٢٠٢٦
خبر عاجل
13:59
انتهاء مباراة لبنان وفلسطين بالتعادل ٠-٠ تنهي فرص لبنان للتأهل الى الدور الثاني من تصفيات كأس العالم لكرة القدم ٢٠٢٦
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More