الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
لآخر العمر
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI
رياضة

ميسي يحسم قراره... هل سيشارك في أولمبياد باريس؟

2024-06-13 | 07:20
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
ميسي يحسم قراره... هل سيشارك في أولمبياد باريس؟

ميسي يحسم قراره... هل سيشارك في أولمبياد باريس؟

أعلن نجم المنتخب الأرجنتيني لكرة القدم ليونيل ميسي في مقابلة مع قناة "إي إس بي إن" الأميركية أنه لن يشارك في دورة الألعاب الأولمبية بباريس هذا الصيف، وفق وكالة "فرانس برس".

وقال ميسي: "لقد تحدّثت مع مدرّب المنتخب الأرجنتيني الأولمبي خافيير ماسكيرانو، واتفقنا على الفور على الوضع"، مضيفاً "إنها لحظة صعبة، لأن هناك أيضاً مسابقة كوبا أميركا، وهذا يعني أنني سأبتعد عن النادي لمدة شهرين أو ثلاثة أشهر متتالية. في عمري، لا أريد أن أخوض كل شيء، ويجب أن اتخذ الخيارات الصحيحة".

وتعوّل الأرجنتين على ميسي الذي سيحتفل بعيد ميلاده الـ37 في 24 حزيران الحالي، للدفاع عن لقبها بطلة لكوبا أمريكا المقررة في الفترة من 20 حزيران إلى 14 تموز في الولايات المتحدة، وذلك قبل أسبوع على انطلاق دورة الألعاب الأولمبية (26 تموز - 11 آب).

وكان ميسي جزءًا من المنتخب الأولمبي الأرجنتيني المتوج بذهبية مسابقة كرة القدم في دورة الالعاب الأولمبية في بكين عام 2008.

وإذا كان ميسي لن يشارك في الألعاب الأولمبية هذا العام، فهو لم يغلق الباب أمام المشاركة في نهائيات كأس العالم المقبلة المقررة في عام 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، وفي هذه الحالة سيصبح اللاعب الأكثر مشاركة في نهائيات كأس العالم (6 مرّات).

وشدّد ميسي على أنه "من الرائع أن يكون لديك أرقام قياسية وأن تستمر في تحقيق أشياء مماثلة، لكنني لن أشارك في كأس العالم لمجرد القول إنني خضت النهائيات ست مرات".

وأردف قائلاً "إذا شعرت أنني بحالة جيدة وكان كل شيء جاهزًا لأكون هناك، فهذا رائع، لكنني لن أذهب لمجرد المشاركة".

وتابع "لكن من الصعب جدًا تخيّل ما يمكن أن يحدث، لأنه لا يزال أمامنا عامين. لست بحاجة إلى الالتزام الآن بالقول ما إذا كنت سأتواجد هناك أم لا".
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


آخر الأخبار

رياضة

قراره...

سيشارك

أولمبياد

باريس؟

بعد فوز البرتغال على إيرلندا... رونالدو يعزز رقمه القياسي
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2024-06-11

أبطال الرياضة اللبنانيون يتأهلون تباعاً الى أولمبياد باريس... ومشاركة بعثة الأرز قد تكون الأكبر والأبرز!

LBCI
رياضة
2024-06-11

أولمبياد باريس 2024... التقشّف يُقلق الرياضيين الأرجنتينيين

LBCI
أخبار لبنان
2024-06-08

بعد التعليقات على قراره بشأن كتاب مُدعي عام التمييز.. ميقاتي يردّ

LBCI
أخبار دولية
2024-06-05

ماكرون سيشارك في قمة سويسرا حول أوكرانيا

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
رياضة
2024-06-12

بعد فوز البرتغال على إيرلندا... رونالدو يعزز رقمه القياسي

LBCI
رياضة
2024-06-11

رسمياً... تعيين كلوزه مدرباً لنادي "نورمبرغ" الألماني!

LBCI
رياضة
2024-06-11

أولمبياد باريس 2024... التقشّف يُقلق الرياضيين الأرجنتينيين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2024-06-10

تكريم رياضيين لبنانيين مقيمين في السعودية حققوا إنجازات وميداليات في المملكة

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2024-04-12

وزارة الخارجية الهندية تنصح رعاياها بعدم السفر إلى إيران وإسرائيل حتى إشعار آخر

LBCI
فنّ
2024-06-11

ستيفاني عطالله تستعد للزواج من زاف

LBCI
منوعات
10:40

في المملكة المتحدة... التنانير القصيرة تحرم الطالبات في إحدى المدارس من التعلّم: ما القصّة؟

LBCI
منوعات
05:30

اتُهمت بالتدريس وهي في حالة سكر... ولكن ما حدث معها لاحقاً لم يكن متوقعاً!

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
07:53

وليام نون: نأمل بالوصول الى قرار ظني قريبا بقضية انفجار المرفأ

LBCI
أمن وقضاء
07:09

جريمة في عجلتون والضحية أم لثلاثة اطفال... إليكم التفاصيل

LBCI
أخبار دولية
06:55

وزير الخارجية العراقي يحذر من خطر توسّع النزاع بجنوب لبنان... باقري: الكيان الصهيوني قد يسعى إلى ارتكاب أخطاء أخرى

LBCI
أخبار دولية
00:55

إصابة سفينة تجارية في البحر الأحمر بأضرار في هجوم حوثي

LBCI
أخبار لبنان
16:19

ابو فاعور لـ حوار المرحلة: لا نسعى لعزل القوات..والسعودية تريد بنية حكم موثوقة في لبنان

LBCI
رياضة
13:40

هاتريك حسن معتوق هدية لمنتخب لبنان في مباراته الاعتزالية

LBCI
أخبار دولية
13:33

غليان سياسي في فرنسا...ماكرون يرفض تسليم اليمين المتطرف مفاتيح السلطة

LBCI
أخبار دولية
13:30

خط دمشق - مكة إلى العمل من جديد!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:28

أم لبنانية تتحدث عن يوميات ابنها العامل البالغ من العمر 14 عاماً

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
فنّ
04:35

بعد الإعتزال والتوبة وارتداء الحجاب.. أنجي خوري تستعد للزواج وهوية العريس ستصدمكم!

LBCI
أخبار لبنان
06:13

عبد المسيح يعلن انسحابه من كلتة "تجدد"

LBCI
فنّ
13:30

نانسي عجرم تطلّ من بحيرة كومو الإيطاليّة... والبعض يسأل: أين فادي؟

LBCI
أمن وقضاء
01:48

جريمة مروعة في عجلتون... عاملة كاميرونية قتلت مخدومتها طعناً

LBCI
خبر عاجل
15:34

ابو فاعور لـ حوار المرحلة : لا نسعى لعزل القوات وباسيل لم يتحدث عن هذا الأمر حتى وعلاقتنا مع جعجع فيها من الرحابة الشخصية ولا نرى أي مصلحة من الاشتباك مع بري لأنه المفتاح للمخرج مما نعيشه

LBCI
فنّ
04:54

21 مليون دولار... المعجب "المصفوع" من عمرو دياب يطالب بتعويض!

LBCI
موضة وجمال
12:05

نجمة بريطانية تُذهل متابعيها بآخر إطلالة... تخلّت عن الملابس الداخلية بفستان مفتوح (صور)

LBCI
منوعات
12:00

عمرها أكثر من ألفي سنة... اكتشاف أقدم مخطوطة مسجّلة عن عجيبة قام بها المسيح في طفولته (صورة)

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More