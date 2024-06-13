الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
30
o
البقاع
38
o
الجنوب
30
o
الشمال
34
o
جبل لبنان
32
o
كسروان
32
o
متن
32
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
لآخر العمر
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
30
o
البقاع
38
o
الجنوب
30
o
الشمال
34
o
جبل لبنان
32
o
كسروان
32
o
متن
32
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
رياضة
ميسي يحسم قراره... هل سيشارك في أولمبياد باريس؟
2024-06-13 | 07:20
شارك
2
min
ميسي يحسم قراره... هل سيشارك في أولمبياد باريس؟
ميسي يحسم قراره... هل سيشارك في أولمبياد باريس؟
أعلن نجم المنتخب الأرجنتيني لكرة القدم ليونيل ميسي في مقابلة مع قناة "إي إس بي إن" الأميركية أنه لن يشارك في دورة الألعاب الأولمبية بباريس هذا الصيف، وفق وكالة "فرانس برس".
وقال ميسي: "لقد تحدّثت مع مدرّب المنتخب الأرجنتيني الأولمبي خافيير ماسكيرانو، واتفقنا على الفور على الوضع"، مضيفاً "إنها لحظة صعبة، لأن هناك أيضاً مسابقة كوبا أميركا، وهذا يعني أنني سأبتعد عن النادي لمدة شهرين أو ثلاثة أشهر متتالية. في عمري، لا أريد أن أخوض كل شيء، ويجب أن اتخذ الخيارات الصحيحة".
وتعوّل الأرجنتين على ميسي الذي سيحتفل بعيد ميلاده الـ37 في 24 حزيران الحالي، للدفاع عن لقبها بطلة لكوبا أمريكا المقررة في الفترة من 20 حزيران إلى 14 تموز في الولايات المتحدة، وذلك قبل أسبوع على انطلاق دورة الألعاب الأولمبية (26 تموز - 11 آب).
وكان ميسي جزءًا من المنتخب الأولمبي الأرجنتيني المتوج بذهبية مسابقة كرة القدم في دورة الالعاب الأولمبية في بكين عام 2008.
وإذا كان ميسي لن يشارك في الألعاب الأولمبية هذا العام، فهو لم يغلق الباب أمام المشاركة في نهائيات كأس العالم المقبلة المقررة في عام 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، وفي هذه الحالة سيصبح اللاعب الأكثر مشاركة في نهائيات كأس العالم (6 مرّات).
وشدّد ميسي على أنه "من الرائع أن يكون لديك أرقام قياسية وأن تستمر في تحقيق أشياء مماثلة، لكنني لن أشارك في كأس العالم لمجرد القول إنني خضت النهائيات ست مرات".
وأردف قائلاً "إذا شعرت أنني بحالة جيدة وكان كل شيء جاهزًا لأكون هناك، فهذا رائع، لكنني لن أذهب لمجرد المشاركة".
وتابع "لكن من الصعب جدًا تخيّل ما يمكن أن يحدث، لأنه لا يزال أمامنا عامين. لست بحاجة إلى الالتزام الآن بالقول ما إذا كنت سأتواجد هناك أم لا".
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ
LBCI Lebanon News
الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
آخر الأخبار
رياضة
قراره...
سيشارك
أولمبياد
باريس؟
بعد فوز البرتغال على إيرلندا... رونالدو يعزز رقمه القياسي
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
2024-06-11
أبطال الرياضة اللبنانيون يتأهلون تباعاً الى أولمبياد باريس... ومشاركة بعثة الأرز قد تكون الأكبر والأبرز!
تقارير نشرة الاخبار
2024-06-11
أبطال الرياضة اللبنانيون يتأهلون تباعاً الى أولمبياد باريس... ومشاركة بعثة الأرز قد تكون الأكبر والأبرز!
0
رياضة
2024-06-11
أولمبياد باريس 2024... التقشّف يُقلق الرياضيين الأرجنتينيين
رياضة
2024-06-11
أولمبياد باريس 2024... التقشّف يُقلق الرياضيين الأرجنتينيين
0
أخبار لبنان
2024-06-08
بعد التعليقات على قراره بشأن كتاب مُدعي عام التمييز.. ميقاتي يردّ
أخبار لبنان
2024-06-08
بعد التعليقات على قراره بشأن كتاب مُدعي عام التمييز.. ميقاتي يردّ
0
أخبار دولية
2024-06-05
ماكرون سيشارك في قمة سويسرا حول أوكرانيا
أخبار دولية
2024-06-05
ماكرون سيشارك في قمة سويسرا حول أوكرانيا
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
رياضة
2024-06-12
بعد فوز البرتغال على إيرلندا... رونالدو يعزز رقمه القياسي
رياضة
2024-06-12
بعد فوز البرتغال على إيرلندا... رونالدو يعزز رقمه القياسي
0
رياضة
2024-06-11
رسمياً... تعيين كلوزه مدرباً لنادي "نورمبرغ" الألماني!
رياضة
2024-06-11
رسمياً... تعيين كلوزه مدرباً لنادي "نورمبرغ" الألماني!
0
رياضة
2024-06-11
أولمبياد باريس 2024... التقشّف يُقلق الرياضيين الأرجنتينيين
رياضة
2024-06-11
أولمبياد باريس 2024... التقشّف يُقلق الرياضيين الأرجنتينيين
0
تقارير نشرة الاخبار
2024-06-10
تكريم رياضيين لبنانيين مقيمين في السعودية حققوا إنجازات وميداليات في المملكة
تقارير نشرة الاخبار
2024-06-10
تكريم رياضيين لبنانيين مقيمين في السعودية حققوا إنجازات وميداليات في المملكة
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2024-04-12
وزارة الخارجية الهندية تنصح رعاياها بعدم السفر إلى إيران وإسرائيل حتى إشعار آخر
آخر الأخبار
2024-04-12
وزارة الخارجية الهندية تنصح رعاياها بعدم السفر إلى إيران وإسرائيل حتى إشعار آخر
0
فنّ
2024-06-11
ستيفاني عطالله تستعد للزواج من زاف
فنّ
2024-06-11
ستيفاني عطالله تستعد للزواج من زاف
0
منوعات
10:40
في المملكة المتحدة... التنانير القصيرة تحرم الطالبات في إحدى المدارس من التعلّم: ما القصّة؟
منوعات
10:40
في المملكة المتحدة... التنانير القصيرة تحرم الطالبات في إحدى المدارس من التعلّم: ما القصّة؟
0
منوعات
05:30
اتُهمت بالتدريس وهي في حالة سكر... ولكن ما حدث معها لاحقاً لم يكن متوقعاً!
منوعات
05:30
اتُهمت بالتدريس وهي في حالة سكر... ولكن ما حدث معها لاحقاً لم يكن متوقعاً!
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
07:53
وليام نون: نأمل بالوصول الى قرار ظني قريبا بقضية انفجار المرفأ
أخبار لبنان
07:53
وليام نون: نأمل بالوصول الى قرار ظني قريبا بقضية انفجار المرفأ
0
أمن وقضاء
07:09
جريمة في عجلتون والضحية أم لثلاثة اطفال... إليكم التفاصيل
أمن وقضاء
07:09
جريمة في عجلتون والضحية أم لثلاثة اطفال... إليكم التفاصيل
0
أخبار دولية
06:55
وزير الخارجية العراقي يحذر من خطر توسّع النزاع بجنوب لبنان... باقري: الكيان الصهيوني قد يسعى إلى ارتكاب أخطاء أخرى
أخبار دولية
06:55
وزير الخارجية العراقي يحذر من خطر توسّع النزاع بجنوب لبنان... باقري: الكيان الصهيوني قد يسعى إلى ارتكاب أخطاء أخرى
0
أخبار دولية
00:55
إصابة سفينة تجارية في البحر الأحمر بأضرار في هجوم حوثي
أخبار دولية
00:55
إصابة سفينة تجارية في البحر الأحمر بأضرار في هجوم حوثي
0
أخبار لبنان
16:19
ابو فاعور لـ حوار المرحلة: لا نسعى لعزل القوات..والسعودية تريد بنية حكم موثوقة في لبنان
أخبار لبنان
16:19
ابو فاعور لـ حوار المرحلة: لا نسعى لعزل القوات..والسعودية تريد بنية حكم موثوقة في لبنان
0
رياضة
13:40
هاتريك حسن معتوق هدية لمنتخب لبنان في مباراته الاعتزالية
رياضة
13:40
هاتريك حسن معتوق هدية لمنتخب لبنان في مباراته الاعتزالية
0
أخبار دولية
13:33
غليان سياسي في فرنسا...ماكرون يرفض تسليم اليمين المتطرف مفاتيح السلطة
أخبار دولية
13:33
غليان سياسي في فرنسا...ماكرون يرفض تسليم اليمين المتطرف مفاتيح السلطة
0
أخبار دولية
13:30
خط دمشق - مكة إلى العمل من جديد!
أخبار دولية
13:30
خط دمشق - مكة إلى العمل من جديد!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:28
أم لبنانية تتحدث عن يوميات ابنها العامل البالغ من العمر 14 عاماً
تقارير نشرة الاخبار
13:28
أم لبنانية تتحدث عن يوميات ابنها العامل البالغ من العمر 14 عاماً
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
فنّ
04:35
بعد الإعتزال والتوبة وارتداء الحجاب.. أنجي خوري تستعد للزواج وهوية العريس ستصدمكم!
فنّ
04:35
بعد الإعتزال والتوبة وارتداء الحجاب.. أنجي خوري تستعد للزواج وهوية العريس ستصدمكم!
2
أخبار لبنان
06:13
عبد المسيح يعلن انسحابه من كلتة "تجدد"
أخبار لبنان
06:13
عبد المسيح يعلن انسحابه من كلتة "تجدد"
3
فنّ
13:30
نانسي عجرم تطلّ من بحيرة كومو الإيطاليّة... والبعض يسأل: أين فادي؟
فنّ
13:30
نانسي عجرم تطلّ من بحيرة كومو الإيطاليّة... والبعض يسأل: أين فادي؟
4
أمن وقضاء
01:48
جريمة مروعة في عجلتون... عاملة كاميرونية قتلت مخدومتها طعناً
أمن وقضاء
01:48
جريمة مروعة في عجلتون... عاملة كاميرونية قتلت مخدومتها طعناً
5
خبر عاجل
15:34
ابو فاعور لـ حوار المرحلة : لا نسعى لعزل القوات وباسيل لم يتحدث عن هذا الأمر حتى وعلاقتنا مع جعجع فيها من الرحابة الشخصية ولا نرى أي مصلحة من الاشتباك مع بري لأنه المفتاح للمخرج مما نعيشه
خبر عاجل
15:34
ابو فاعور لـ حوار المرحلة : لا نسعى لعزل القوات وباسيل لم يتحدث عن هذا الأمر حتى وعلاقتنا مع جعجع فيها من الرحابة الشخصية ولا نرى أي مصلحة من الاشتباك مع بري لأنه المفتاح للمخرج مما نعيشه
6
فنّ
04:54
21 مليون دولار... المعجب "المصفوع" من عمرو دياب يطالب بتعويض!
فنّ
04:54
21 مليون دولار... المعجب "المصفوع" من عمرو دياب يطالب بتعويض!
7
موضة وجمال
12:05
نجمة بريطانية تُذهل متابعيها بآخر إطلالة... تخلّت عن الملابس الداخلية بفستان مفتوح (صور)
موضة وجمال
12:05
نجمة بريطانية تُذهل متابعيها بآخر إطلالة... تخلّت عن الملابس الداخلية بفستان مفتوح (صور)
8
منوعات
12:00
عمرها أكثر من ألفي سنة... اكتشاف أقدم مخطوطة مسجّلة عن عجيبة قام بها المسيح في طفولته (صورة)
منوعات
12:00
عمرها أكثر من ألفي سنة... اكتشاف أقدم مخطوطة مسجّلة عن عجيبة قام بها المسيح في طفولته (صورة)
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More