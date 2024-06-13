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أوروبا 2024: كاين قائد "الأسود الثلاثة" يؤكد: انكلترا المتعطشة تريد كتابة التاريخ!

2024-06-13 | 14:34
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أوروبا 2024: كاين قائد "الأسود الثلاثة" يؤكد: انكلترا المتعطشة تريد كتابة التاريخ!

قال قائد انكلترا لكرة القدم المهاجم هاري كاين الخميس إن منتخب "الأسود الثلاثة" مستعد لكتابة التاريخ، قبل المباراة الافتتاحية لكأس أوروبا 2024 أمام صربيا يوم الأحد.

وفي حديثه مع مجلة "شبيغل" الألمانية في مقابلة نُشرت الخميس، شدّد الهداف التاريخي للمنتخب (91 مباراة دولية، 63 هدفاً) على فرص بلاده في الفوز بالبطولة القارية والتي ستكون الاولى منذ تتويجه على أرضه بمونديال 1966.

قال كاين "لا أقول إننا سنفوز بالبطولة بالتأكيد، لكن لدينا فرصة جيدة"، مضيفاً "وجدنا أنفسنا كمجموعة".

وسجل المهاجم البالغ 30 عاماً في عامه الأول مع بايرن ميونيخ بعد انتقاله من توتنهام، 44 هدفاً في 45 مباراة في جميع المسابقات، وسيقود إنكلترا في البطولة التي ستقام في موطنه الجديد ألمانيا.

وأكد كاين إن إنكلترا تريد تغيير اتجاه خيبات الأمل الماضية، وقال "في تاريخ إنكلترا، ناضلنا للوصول إلى خط النهاية في البطولات الكبرى".

أقرّ أيضاً أن الخسارة في نهائي كأس أوروبا 2020 أمام إيطاليا بركلات الترجيح على ملعب ويمبلي كانت "صعبة للغاية للتعامل معها".

وأضاف "لقد كنا قريبين من اللقب الذي يمكن أن تحصل عليه من دون الفوز به. الآن أشعر أن هذا الفريق متعطش للغاية. نريد أن نكتب التاريخ والطريقة الوحيدة للقيام بذلك هي الفوز باللقب".

وعلى الرغم من انجازاته وألقابه الفردية، لم يفز كاين أبداً بأي لقب جماعي، علماً أن بايرن أنهى الموسم الماضي من دون أي لقب للمرة الأولى منذ 12 عاماً.

وأردف "إذا نظرتم إلى مسيرتي والشكوك التي رافقتني، فستكون هذه طريقة رائعة لتوضيح نقطة ما".

ويحرص كاين على التعويض بعد إهداره ركلة جزاء حاسمة في الخسارة أمام فرنسا 1-2 في ربع نهائي مونديال قطر 2022، في طريق الاخيرة لبلوغ النهائي الذي خسرته بركلات الترجيح أمام الأرجنتين ونجمها ليونيل ميسي.
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


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