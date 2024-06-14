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مشوار منتخب ألمانيا في بطولة يورو 2024 لكرة القدم ينطلق مساء اليوم

2024-06-14 | 06:05
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مشوار منتخب ألمانيا في بطولة يورو 2024 لكرة القدم ينطلق مساء اليوم

ينطلق مشوار منتخب ألمانيا في بطولة يورو 2024 لكرة القدم مساء اليوم الجمعة، على أرضه وأمام جماهيره في ملعب أليانز أرينا بمدينة ميونخ في مواجهة منتخب اسكتلندا ضمن منافسات المجموعة الأولى، حيثُ يسعى "المانشافت" لتسجيل أفضل نتيجة ممكنة والانطلاق بقوة في البطولة الأوروبية وتجنب أي تعثر يُعكر أجواء استضافة المنافسات.

ويجب أن يدخل المنتخب الألماني المواجهة بكل قوة في محاولة لتحقيق أول فوز يُسهّل مهمته في المباريات المتبقية في منافسات المجموعة، وفيما تبدو مهمته على الورق أسهل نظراً للفوارق الفنية الكبيرة مع منتخب اسكتلندا.
 
 
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