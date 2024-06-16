فوز المنتخب الإيطالي لكرة القدم على البانيا

استهل المنتخب الإيطالي لكرة القدم حملة الدفاع عن لقبه بطلا لأوروبا بفوز صعب على ألبانيا 2-1 في ختام الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية للنسخة المقامة في ألمانيا.



وبكرت ألبانيا بالتسجيل وتحديدا بعد 23 ثانية في أسرع هدف في تاريخ البطولة، لكن أبطال القارة العجوز ردوا بسرعة وقلبوا النتيجة، لينتهي اللقاء بفوز المنتخب الايطالي.