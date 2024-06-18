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ايثن مبابي يلحق بشقيقه كيليان ويغادر سان جرمان

2024-06-18 | 12:33
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ايثن مبابي يلحق بشقيقه كيليان ويغادر سان جرمان

لحق إيثن مبابي بشقيقه الأكبر كيليان الذي انتقل مؤخراً إلى ريال مدريد الإسباني كلاعب حر، وغادر باريس سان جرمان، بطل الدوري الفرنسي لكرة القدم الذي منحه الموسم المنصرم فرصة اختبار اللعب على الصعيد الاحترافي للمرة الأولى في مسيرته الشابة.

وبعدما توج الأحد مع نادي العاصمة بلقب الدوري الفرنسي لتحت 19 عاماً، قرر إيثن (17 عاماً) الرحيل عن سان جرمان الذي وصل إليه قبل سبعة أعوام بصحبة شقيقه النجم كيليان.

وتوجه لاعب خط الوسط عبر إنستغرام إلى نادي العاصمة بالقول "من الطفولة الخالية من الهموم إلى خطواتي الاحترافية الأولى، لقد أعطيتني أفضل أسس للرجل واللاعب اللذين أطمح أن أصل إليهما"، مضيفاً "أقول لك شكراً ووداعاً باريس سان جرمان"، من دون أن يحدد وجهته المستقبلية.

وعلى غرار شقيقه، غاد إيثن "بارك دي برانس" كلاعب حر بعد انتهاء عقده في 30 حزيران.

وخاض إيثن هذا الموسم أول دقائقه الاحترافية مع فريق المدرب الإسباني لويس إنريكي الذي أشركه ثلاث مرات في الدوري الفرنسي ومرتين في كأس فرنسا.
 
 
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