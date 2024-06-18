الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
27
o
البقاع
30
o
الجنوب
27
o
الشمال
28
o
جبل لبنان
28
o
كسروان
28
o
متن
28
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
لآخر العمر
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
27
o
البقاع
30
o
الجنوب
27
o
الشمال
28
o
جبل لبنان
28
o
كسروان
28
o
متن
28
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
رياضة
ايثن مبابي يلحق بشقيقه كيليان ويغادر سان جرمان
2024-06-18 | 12:33
شارك
0
min
ايثن مبابي يلحق بشقيقه كيليان ويغادر سان جرمان
لحق إيثن مبابي بشقيقه الأكبر كيليان الذي انتقل مؤخراً إلى ريال مدريد الإسباني كلاعب حر، وغادر باريس سان جرمان، بطل الدوري الفرنسي لكرة القدم الذي منحه الموسم المنصرم فرصة اختبار اللعب على الصعيد الاحترافي للمرة الأولى في مسيرته الشابة.
وبعدما توج الأحد مع نادي العاصمة بلقب الدوري الفرنسي لتحت 19 عاماً، قرر إيثن (17 عاماً) الرحيل عن سان جرمان الذي وصل إليه قبل سبعة أعوام بصحبة شقيقه النجم كيليان.
وتوجه لاعب خط الوسط عبر إنستغرام إلى نادي العاصمة بالقول "من الطفولة الخالية من الهموم إلى خطواتي الاحترافية الأولى، لقد أعطيتني أفضل أسس للرجل واللاعب اللذين أطمح أن أصل إليهما"، مضيفاً "أقول لك شكراً ووداعاً باريس سان جرمان"، من دون أن يحدد وجهته المستقبلية.
وعلى غرار شقيقه، غاد إيثن "بارك دي برانس" كلاعب حر بعد انتهاء عقده في 30 حزيران.
وخاض إيثن هذا الموسم أول دقائقه الاحترافية مع فريق المدرب الإسباني لويس إنريكي الذي أشركه ثلاث مرات في الدوري الفرنسي ومرتين في كأس فرنسا.
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ
LBCI Lebanon News
الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
آخر الأخبار
رياضة
مبابي
بشقيقه
كيليان
ويغادر
جرمان
التالي
باريس تستعد لعرض راقص ضخم ستُفتَتَح به الألعاب الأولمبية
رونالدينيو يثير الجدل بانتقاداته... فهل تخلّى عن دعم المنتخب البرازيلي؟
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
رياضة
2024-05-29
سان جرمان يمتنع عن سداد مستحقات مبابي وسط نزاع مالي
رياضة
2024-05-29
سان جرمان يمتنع عن سداد مستحقات مبابي وسط نزاع مالي
0
موضة وجمال
2024-06-16
خبيرة تجميل تكشف عن خطأ شائع يلحق الضرر بأظافركِ!
موضة وجمال
2024-06-16
خبيرة تجميل تكشف عن خطأ شائع يلحق الضرر بأظافركِ!
0
تقارير نشرة الاخبار
2024-06-02
ريال مدريد يحقق لقب دوري الأبطال للمرة الـ15 ومبابي يكمل صفقة انتقاله للملكي
تقارير نشرة الاخبار
2024-06-02
ريال مدريد يحقق لقب دوري الأبطال للمرة الـ15 ومبابي يكمل صفقة انتقاله للملكي
0
رياضة
2024-06-02
عن انضمام مبابي إلى ريال مدريد... هذا ما كشفته تقارير إعلامية!
رياضة
2024-06-02
عن انضمام مبابي إلى ريال مدريد... هذا ما كشفته تقارير إعلامية!
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
رياضة
14:21
باريس تستعد لعرض راقص ضخم ستُفتَتَح به الألعاب الأولمبية
رياضة
14:21
باريس تستعد لعرض راقص ضخم ستُفتَتَح به الألعاب الأولمبية
0
رياضة
2024-06-17
رونالدينيو يثير الجدل بانتقاداته... فهل تخلّى عن دعم المنتخب البرازيلي؟
رياضة
2024-06-17
رونالدينيو يثير الجدل بانتقاداته... فهل تخلّى عن دعم المنتخب البرازيلي؟
0
رياضة
2024-06-16
في الرياضة... إيطاليا وهولندا يعودان من بعيد والعين الليلة على إنكلترا
رياضة
2024-06-16
في الرياضة... إيطاليا وهولندا يعودان من بعيد والعين الليلة على إنكلترا
0
رياضة
2024-06-16
فوز المنتخب الإيطالي لكرة القدم على البانيا
رياضة
2024-06-16
فوز المنتخب الإيطالي لكرة القدم على البانيا
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2024-04-23
ميقاتي: مبادرة التحوّل الرقميّ احتلّت أولويّات الحكومة... وسلام: لبنان تأخّر في التحول الرقميّ
أخبار لبنان
2024-04-23
ميقاتي: مبادرة التحوّل الرقميّ احتلّت أولويّات الحكومة... وسلام: لبنان تأخّر في التحول الرقميّ
0
صحة وتغذية
12:20
تحذير... الذهاب إلى السرير بعد هذه الساعة يمكن أن يسبب لك مشاكل في الصحة العقلية!
صحة وتغذية
12:20
تحذير... الذهاب إلى السرير بعد هذه الساعة يمكن أن يسبب لك مشاكل في الصحة العقلية!
0
أخبار لبنان
2024-06-14
مؤسسة مياه لبنان الجنوبي: انخفاض كميات المياه الموزعة في مدينة صيدا بسبب عدم استقرار خط الخدمات العامة الكهربائي
أخبار لبنان
2024-06-14
مؤسسة مياه لبنان الجنوبي: انخفاض كميات المياه الموزعة في مدينة صيدا بسبب عدم استقرار خط الخدمات العامة الكهربائي
0
منوعات
2024-06-14
"إذا كنتم تقرأون رسالتي فهذا يعني أنني مت"... بعد وفاتها: رسالة مؤثرة من معلمة لمتابعيها وهذا ما جاء فيها!
منوعات
2024-06-14
"إذا كنتم تقرأون رسالتي فهذا يعني أنني مت"... بعد وفاتها: رسالة مؤثرة من معلمة لمتابعيها وهذا ما جاء فيها!
بالفيديو
d-none hideMe
0
رياضة
13:53
كأس الامم الاوروبية.. بين مباراة صعبة ومباراة منتظرة
رياضة
13:53
كأس الامم الاوروبية.. بين مباراة صعبة ومباراة منتظرة
0
رياضة
13:50
بوسطن يتوج بلقبه الـ١٨
رياضة
13:50
بوسطن يتوج بلقبه الـ١٨
0
تقارير نشرة الاخبار
13:48
في اليوم العالمي لمكافحة خطاب الكراهية.. تداعياته على المجتمع وإمكانيات مكافحته
تقارير نشرة الاخبار
13:48
في اليوم العالمي لمكافحة خطاب الكراهية.. تداعياته على المجتمع وإمكانيات مكافحته
0
تقارير نشرة الاخبار
13:45
هوة قطين عازار في المتن الأعلى.. خزان من الموارد الطبيعية نحو تنمية مستدامة !
تقارير نشرة الاخبار
13:45
هوة قطين عازار في المتن الأعلى.. خزان من الموارد الطبيعية نحو تنمية مستدامة !
0
تقارير نشرة الاخبار
13:43
الفراغ الرئاسي يؤرق الفاتيكان... ومسؤوله الثاني في بيروت لخمسة أيام
تقارير نشرة الاخبار
13:43
الفراغ الرئاسي يؤرق الفاتيكان... ومسؤوله الثاني في بيروت لخمسة أيام
0
تقارير نشرة الاخبار
13:43
كازينو صوفر اول كازينو في الشرق الأوسط مرّ بحقبات تاريخية متعددة وبقي صامدًا
تقارير نشرة الاخبار
13:43
كازينو صوفر اول كازينو في الشرق الأوسط مرّ بحقبات تاريخية متعددة وبقي صامدًا
0
تقارير نشرة الاخبار
13:39
كازينو لبنان يفتتح موسم الحفلات الصيفية مع السوبر ستار راغب علامة والموسيقي غي مانوكيان
تقارير نشرة الاخبار
13:39
كازينو لبنان يفتتح موسم الحفلات الصيفية مع السوبر ستار راغب علامة والموسيقي غي مانوكيان
0
أخبار لبنان
13:36
تعميم للمديرية العامة للتعليم المهني للطلاب في محافظتي الجنوب والنبطية... اليكم تفاصيله
أخبار لبنان
13:36
تعميم للمديرية العامة للتعليم المهني للطلاب في محافظتي الجنوب والنبطية... اليكم تفاصيله
0
تقارير نشرة الاخبار
13:33
ما بين رفح وبيروت... جهود أميركية لمنع اتساع الحرب
تقارير نشرة الاخبار
13:33
ما بين رفح وبيروت... جهود أميركية لمنع اتساع الحرب
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
فنّ
04:48
"الله يثبت العقل والدين"... نادين الراسي ترعب باسم ياخور في الكواليس
فنّ
04:48
"الله يثبت العقل والدين"... نادين الراسي ترعب باسم ياخور في الكواليس
2
فنّ
05:27
الموت يؤلم فنانا عربيا... انهار باكياً في بثٍ مباشر (فيديو)
فنّ
05:27
الموت يؤلم فنانا عربيا... انهار باكياً في بثٍ مباشر (فيديو)
3
أخبار لبنان
16:06
جنبلاط: إنها أكبر اهانة لسلطان الأطرش ولكمال جنبلاط
أخبار لبنان
16:06
جنبلاط: إنها أكبر اهانة لسلطان الأطرش ولكمال جنبلاط
4
منوعات
02:27
وفاة مؤثرة تونسية شهيرة أثناء رحلتها لإيطاليا... وهذه التفاصيل! (صورة)
منوعات
02:27
وفاة مؤثرة تونسية شهيرة أثناء رحلتها لإيطاليا... وهذه التفاصيل! (صورة)
5
آخر الأخبار
17:57
هيئة البث الإسرائيلية: الشاباك يشتبه بتسريب معلومات من أجهزة الأمن إلى قراصنة إنترنت عملوا لصالح إسرائيل
آخر الأخبار
17:57
هيئة البث الإسرائيلية: الشاباك يشتبه بتسريب معلومات من أجهزة الأمن إلى قراصنة إنترنت عملوا لصالح إسرائيل
6
فنّ
05:22
وديع الشيخ بملابس زهريّة وشعر أشقر... تعليقات ساخرة وصلت إلى حدّ التنمّر (فيديو)
فنّ
05:22
وديع الشيخ بملابس زهريّة وشعر أشقر... تعليقات ساخرة وصلت إلى حدّ التنمّر (فيديو)
7
حال الطقس
23:59
الحرارة والرطوبة الى مزيد من الارتفاع...
حال الطقس
23:59
الحرارة والرطوبة الى مزيد من الارتفاع...
8
أخبار دولية
01:48
غانتس بعد لقائه هوكستين: ملتزمون بإزالة تهديد حزب الله..ووقت التوصل إلى اتفاق بشأن الحدود الشمالية بدأ ينفد
أخبار دولية
01:48
غانتس بعد لقائه هوكستين: ملتزمون بإزالة تهديد حزب الله..ووقت التوصل إلى اتفاق بشأن الحدود الشمالية بدأ ينفد
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More