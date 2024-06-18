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رياضة
أوروبا 2024: البرتغالي بيبي يدخل التاريخ كأكبر لاعب في النهائيات
2024-06-18 | 15:15
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أوروبا 2024: البرتغالي بيبي يدخل التاريخ كأكبر لاعب في النهائيات
دخل قلب دفاع المنتخب البرتغالي بيبي تاريخ كأس أوروبا لكرة القدم، المقامة نسختها السابعة عشرة في ألمانيا، وذلك بعدما بات أكبر لاعب بمشاركته أساسياً الثلاثاء ضد تشيكيا في الجولة الأولى من منافسات المجموعة السادسة.
وأدرج المدرب الإسباني للبرتغال روبرتو مارتينيس اسم مدافع بورتو الحالي وريال مدريد الإسباني سابقاً في التشكيلة الأساسية لأبطال 2016، ليصبح عن 41 عاماً و113 يوماً أكبر لاعب في تاريخ النهائيات، متفوقاً على الحارس المجري غابور كيرالي الذي كان يبلغ 40 عاماً و86 يوماً حين شارك ضد بلجيكا في ثمن نهائي نسخة 2016.
وعن 39 عاماً و127 يوماً، انضم القائد كريستيانو رونالدو إلى زميله بيبي كأكبر لاعبي الميدان في تاريخ النهائيات بعدما تفوقا على الألماني لوتار ماتيوس الذي كان يبلغ 39 عاماً و91 يوماً حين تواجه مع البرتغال بالذات في نسخة عام 2000 في مباراته الـ150 الأخيرة بألوان بلاده.
وإذا وجد طريقه إلى الشباك وعزز رقمه القياسي في النهائيات (14 حالياً بفارق 5 عن الفرنسي ميشال بلاتيني)، سيصبح نجم النصر السعودي أكبر لاعب سناً يهز الشباك، متفوقاً على النمسوي إيفيتسا فاستيتش الذي كان يبلغ 38 عاماً و257 يوماً حين سجل عام 2008.
وبات نجم ريال مدريد الإسباني السابق أول لاعب يخوض النهائيات القارية للمرة السادسة في سلسلة تاريخية بدأت عام 2004، وهو يخوض الثلاثاء مباراته الـ26 مباراة في النهائيات، معززاً رقمه القياسي.
*
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