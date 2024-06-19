الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
لآخر العمر
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI
رياضة

بلدية بروكسل ترفض إستضافة مباراة لكرة القدم بين بلجيكا وإسرائيل

2024-06-19 | 11:54
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
بلدية بروكسل ترفض إستضافة مباراة لكرة القدم بين بلجيكا وإسرائيل

أعلنت بلدية بروكسل أنه سيكون من المستحيل إقامة مباراة مرتقبة لكرة القدم بين بلجيكا وإسرائيل في العاصمة البلجيكية لدواع أمنية. 

وقالت البلدية إن إقامة مباراة من هذا النوع في ملعب الملك بودوان في السادس من أيلول المقبل في هذه الظروف العصيبة سيؤدي بلا شك إلى تظاهرات كبيرة واحتجاجات مضادة مما يهدد سلامة المشجعين واللاعبين وسكان بروكسل وقوات الشرطة. 

وكانت الحرب الاسرائيلية على غزة قد حركت العديد من التظاهرات الضخمة في بلجيكا وجامعاتها التي قطعت بعض منها علاقاتها جزئيا أو كليا مع المؤسسات الإسرائيلية. 
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


آخر الأخبار

أخبار دولية

رياضة

بروكسل

إستضافة

مباراة

القدم

بلجيكا

وإسرائيل

LBCI التالي
11 سباحاً متورطين في فضيحة تعاطي المنشطات ضمن الفريق الأولمبي الصيني
أوروبا 2024: البرتغالي بيبي يدخل التاريخ كأكبر لاعب في النهائيات
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
خبر عاجل
2024-06-06

انتهاء مباراة لبنان وفلسطين بالتعادل ٠-٠ تنهي فرص لبنان للتأهل الى الدور الثاني من تصفيات كأس العالم لكرة القدم ٢٠٢٦

LBCI
خبر عاجل
2024-06-06

انتهاء الشوط الاول من مباراة لبنان وفلسطين ضمن تصفيات كأس العالم لكرة القدم من دون تسجيل اهداف

LBCI
خبر عاجل
2024-06-06

ترقبوا المباراة الحاسمة لمنتخب لبنان لكرة القدم أمام فلسطين ضمن تصفيات كأس العالم في قطر في السابعة مساء عبر الـLBCI

LBCI
رياضة
2024-03-26

منتخب لبنان لكرة القدم يخوض بعد قليل مباراته الثانية في مواجهة أستراليا... فماذا في التفاصيل؟

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
رياضة
06:13

11 سباحاً متورطين في فضيحة تعاطي المنشطات ضمن الفريق الأولمبي الصيني

LBCI
رياضة
15:15

أوروبا 2024: البرتغالي بيبي يدخل التاريخ كأكبر لاعب في النهائيات

LBCI
رياضة
14:21

باريس تستعد لعرض راقص ضخم ستُفتَتَح به الألعاب الأولمبية

LBCI
رياضة
2024-06-18

ايثن مبابي يلحق بشقيقه كيليان ويغادر سان جرمان

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
فنّ
2024-05-08

راغب علامة برسالة مؤثرة إلى محمد عبده: الله سميع مجيب

LBCI
أخبار دولية
2024-06-12

خط دمشق - مكة إلى العمل من جديد!

LBCI
أخبار لبنان
2024-06-15

التقدمي الاشتراكي في عزاء دريد ياغي..جنبلاط: هذا الحزب الذي اعطيته عقوداً من عمرك لا يزال على ثوابته ومبادئه

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2024-06-18

مقدمة النشرة المسائية 18-6-2024

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:42

الليلة: انطلاق المرحلة الثانية من دور المجموعات على وقع ثبات المنتخب الالماني مضيف البطولة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:38

كيم جونغ أون وفلاديمير بوتين يجتمعان!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:29

قصر الصنوبر: مقرّ تاريخي لعب دورا فعّالا في حقبات عدّة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:28

هوكستين في اسرئيل بعد بيروت..

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:28

في القاع آبار المياه تخلق أزمة والعطش يضرب المواسم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:25

لبنان يلوح بالخطة باء لجمع الداتا والترحيل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:23

بعد فيديو "هدهد"... ادارة حيفا تطالب بتنفيذ خطة فورية لضمان أمن السكان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:21

هدهد حزب الله كشف ما أخفته اسرائيل عن شعبها وعن العالم

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
13:15

مقدمة النشرة المسائية 19-6-2024

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
11:42

نصر الله: على الحكومة القبرصية أن تحذر من أن فتح مطاراتها وقواعدها للاسرائيلي يعني أنها أصبحت طرفا في الحرب وستتعاطى معها المقاومة على هذا الاساس

LBCI
اقتصاد
02:19

جدول جديد لأسعار المحروقات...

LBCI
آخر الأخبار
17:34

يديعوت أحرونوت نقلا عن مركز أبحاث أمنية: مسيرة حزب الله من طراز هدهد 1 التي وصلت إلى خليج حيفا إيرانية الصنع

LBCI
آخر الأخبار
14:38

هيئة البث الإسرائيلية: هوكشتاين قال لنتنياهو إن نصر الله غير مستعد لوقف إطلاق النار في الشمال قبل وقف حرب غزة

LBCI
أخبار لبنان
14:34

الجيش الاسرائيلي يعلن الموافقة على "خطط عملياتية لهجوم في لبنان"

LBCI
خبر عاجل
05:16

التحكم المروري: أشغال داخل نفق العدلية باتجاه جسر الفيات وحركة المرور كثيفة في المحلة

LBCI
أخبار لبنان
15:02

البنتاغون ردا على سؤال عن هجوم إسرائيلي محتمل في لبنان: لا أحد يريد أن يرى حربا إقليمية أوسع

LBCI
آخر الأخبار
15:35

هيئة البث الإسرائيلية: مخاوف في إسرائيل من أن واشنطن قد تقيد شحنات أسلحة إضافية لمنع أي هجوم إسرائيلي في لبنان

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More