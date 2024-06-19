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بلدية بروكسل ترفض إستضافة مباراة لكرة القدم بين بلجيكا وإسرائيل
2024-06-19 | 11:54
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بلدية بروكسل ترفض إستضافة مباراة لكرة القدم بين بلجيكا وإسرائيل
أعلنت بلدية بروكسل أنه سيكون من المستحيل إقامة مباراة مرتقبة لكرة القدم بين بلجيكا وإسرائيل في العاصمة البلجيكية لدواع أمنية.
وقالت البلدية إن إقامة مباراة من هذا النوع في ملعب الملك بودوان في السادس من أيلول المقبل في هذه الظروف العصيبة سيؤدي بلا شك إلى تظاهرات كبيرة واحتجاجات مضادة مما يهدد سلامة المشجعين واللاعبين وسكان بروكسل وقوات الشرطة.
وكانت الحرب الاسرائيلية على غزة قد حركت العديد من التظاهرات الضخمة في بلجيكا وجامعاتها التي قطعت بعض منها علاقاتها جزئيا أو كليا مع المؤسسات الإسرائيلية.
*
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