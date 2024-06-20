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السماح للعداء الأميركي نايتون بخوض التصفيات الأولمبية بعد تعاطيه مادة محظورة

2024-06-20 | 06:54
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السماح للعداء الأميركي نايتون بخوض التصفيات الأولمبية بعد تعاطيه مادة محظورة

ثبُت تعاطي العداء الأميركي إريون نايتون ستيرويدات منشّطة مطلع هذه السنة، لكن سُمح له بالمشاركة في تصفيات بلاده المؤهلة إلى أولمبياد باريس، بعد تأكّد محكّم تناوله المادة من خلال لحوم ملوّثة، بحسب ما أعلنت الوكالة الأميركية لمكافحة المنشطات الأربعاء.

وتبيّن أن نايتون، حامل فضية 200 م في بطولة العالم 2023 وبرونزية السباق عينه في نسخة 2022، تناول مادة ترينبولون خلال اختبار خارج المنافسات في آذار.

لكن بعد جلستي استماع في 14 و16 حزيران، لنايتون، الوكالة الأميركية وشهود آخرين، رأى محكّم ان نايتون لم يخطئ وسيتفادى عقوبة الايقاف.

قال الرئيس التنفيذي للوكالة الأميركية (يوسادا) ترافيس تيغارت "قمنا بما يفرضه القانون بما يتعلّق بالحالات الإيجابية".

وفيما كان نايتون قد أوقف موقتاً في 12 نيسان 2024، رُفع عنه هذا الايقاف بمفعول فوري.

وسيكون نايتون قادراً على خوض التصفيات الأميركية في يوجين، أوريغون، التي تنطلق الجمعة.
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


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