المنتخب الإسباني يضمن مكاناً له في دور الـ16 ببطولة كأس أمم أوروبا لكرة القدم

ضمن المنتخب الإسباني مكاناً له في دور الستة عشر ببطولة كأس أمم أوروبا لكرة القدم المقامة حاليا في ألمانيا، وذلك عقب فوزه على نظيره الإيطالي 1 - صفر، ضمن منافسات الجولة الثانية بالمجموعة الثانية للبطولة.ورفع منتخب إسبانيا رصيده إلى ست نقاط، بفارق ثلاث نقاط عن منتخب إيطاليا صاحب المركز الثاني، فيما يحتل منتخب ألبانيا المركز الثالث برصيد نقطة واحدة، متفوقا بفارق الأهداف عن كرواتيا صاحب المركز الرابع والأخير.وأصبح المنتخب الإسباني هو الفريق الثاني الذي يضمن له مكانا في أدوار خروج المغلوب، بعد المنتخب الألماني المضيف، الذي حقق فوزه الثاني في المجموعة الأولى الأربعاء على حساب المجر بهدفين دون مقابل.