بطولة "Padel for a Cause"... استعدوا لتجربة لا تُنسى: هذه تفاصيلها!

بطولة "Padel for a Cause"... استعدوا لتجربة لا تُنسى: هذه تفاصيلها!

هذا الصيف، استعدوا لبطولة "Padel for a Cause" التي تقدمها لكم "كلنا عيلة" بالشراكة مع Courts LB وLBCI!



في 20 و21 تموز، انضموا إلى Courts LB في البوشرية لمدة يومين من المنافسة المثيرة، حيث سيتنافس أكثر من 100 من لاعبي البادل المتحمسين للحصول على جوائز مذهلة!



الجائزة الأولى عبارة عن سيارتي فيسبا وبالنسبة للجائزة الثانية سيحصل كل لاعب في الفريق الفائز على باقة تتضمن تذكرتين طيران وإقامة 3 ليالٍ في فندق 5 نجوم شاملة كليًا الإفطار والغداء والعشاء.



وفي هذا السياق، كل أرجوحة، كل طلقة، وكل هتاف سوف تساعد في دعم "المراكز الصحية التابعة للمنظمات غير الحكومية، والمراكز التعليمية، ومطبخها المجتمعي المركزي".



لمزيد من المعلومات والتسجيل، اتصلوا على 81905940، لا تفوتوا هذه الفرصة للعب والفوز وتغيير حياتكم ضمن بطولة "Padel for a Cause" يومي 20 و21 تموز.