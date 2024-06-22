الاحتفال بإنجازات نادي الرياضي - بيروت

احتفل الاتحاد اللبناني لكرة السلة ومجلس إدارة نادي الرياضي بيروت وجمهوره العريض في كل لبنان بانجازت الفريق الكبيرة لهذا الموسم، محلياً و دولياً، واخرها الفوز ببطولة آسيا للاندية، ليتأهل في ضوئها الفريق الى بطولة العالم.



وجرى الاحتفال في قاعة صائب سلام في المنارة، حيث احتشد العديد من المعنيين وعشاق النادي الاصفر.