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الاحتفال بإنجازات نادي الرياضي - بيروت
رياضة
الاحتفال بإنجازات نادي الرياضي - بيروت
2024-06-22 | 06:59
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الاحتفال بإنجازات نادي الرياضي - بيروت
احتفل الاتحاد اللبناني لكرة السلة ومجلس إدارة نادي الرياضي بيروت وجمهوره العريض في كل لبنان بانجازت الفريق الكبيرة لهذا الموسم، محلياً و دولياً، واخرها الفوز ببطولة آسيا للاندية، ليتأهل في ضوئها الفريق الى بطولة العالم.
وجرى الاحتفال في قاعة صائب سلام في المنارة، حيث احتشد العديد من المعنيين وعشاق النادي الاصفر.
*
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