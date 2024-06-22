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أوروبا 2024: تغريم الاتحاد الكرواتي للمرة الثانية بسبب جماهيره
2024-06-22 | 15:53
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أوروبا 2024: تغريم الاتحاد الكرواتي للمرة الثانية بسبب جماهيره
غرّم الإتحاد الأوروبي لكرة القدم نظيره الكرواتي بسبب الحوادث التي وقعت في المدرجات خلال مباراة كرواتيا وألبانيا في كأس أوروبا 2024 (2-2)، حسب ما أعلن الإتحاد المحلي السبت.
وأفاد الاتحاد الكرواتي في بيان له على موقعه الرسمي أنّه غُرِّم مبلغ 29900 دولار أميركي (28000 يورو) بسبب "إشعال المفرقعات ورمي أجسام غريبة من قبل الجماهير الكرواتية خلال المباراة التي أقيمت في 19 الحالي في هامبورغ".
وأضاف البيان "يشكر الاتحاد الكرواتي لكرة القدم المشجعين الكرواتيين على دعمهم الرائع ويدعوهم مرة أخرى إلى الامتناع عن الإضاءة وإلقاء الألعاب النارية".
وكان الاتحاد الكرواتي قد غُرِّم ايضاً بعد المباراة الأولى لمنتخبه الوطني في المجموعة الثانية والتي خسرها امام إسبانيا 0-3.
وتم تغريم الاتحاد الكرواتي 87875 يورو بسبب قيام المشجعين بإلقاء أكواب بلاستيكية على أرض الملعب وإشعال الألعاب النارية.
وتواجه كرواتيا خطر الخروج من دور المجموعات في المسابقة القارية وذلك بعد خسارتها أمام إسبانيا وتعادلها مع ألبانيا 2-2.
وتحتاج كرواتيا التي بلغت نصف نهائي كأس العالم 2022 للفوز بمباراتها الأخيرة أمام إيطاليا حاملة اللقب الاثنين من أجل الاحتفاظ بحظوظها في التأهل إلى الأدوار الإقصائية.
*
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