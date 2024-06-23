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لبنان يستعد للمشاركة في أولمبياد باريس 2024... وهذا موعد مغادرة البعثة اللبنانية الأولمبية!

2024-06-23 | 05:10
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لبنان يستعد للمشاركة في أولمبياد باريس 2024... وهذا موعد مغادرة البعثة اللبنانية الأولمبية!

لبنان يستعد للمشاركة في أولمبياد باريس 2024... وهذا موعد مغادرة البعثة اللبنانية الأولمبية!

واكب برنامج Morning Talk  ضمن حلقة خاصة تحضيرات لبنان للمشاركة في أولمبياد باريس التي ستقام في باريس في شهر تموز المقبل.

 

واستضاف الإعلامي خالد مجاعص رئيس اللجنة الأولمبية اللبنانية بيار جلخ والرامية الأولمبية راي باسيل للتحدث عن مشاركتها في الألعاب الأولمبية.

 

ولفت جلخ إلى أن "لبنان حقق خلال مشاركته في الألعاب الأولمبية 4 ميداليات في المصارعة وحمل الأثقال"، مضيفاً: "مشاركتنا كانت دائماً جيدة وفعالة".

 

وتابع جلخ: "نتوقع مشاركة  10 لاعبين هذا العام"، مؤكداً أنه "يجب على لبنان أن يفتخر بالرامية الأولمبية راي وباسيل وبإنجازاتها".

 

ومن جهتها، كشفت الرامية الأولمبية راي باسيل أن "والدها اكتشف موهبتها أولاً"، مضيفةً: "مررنا معاً بالعديد من المراحل والصعوبات وأشكر كل الأشخاص الذين وقفوا إلى جانبي".

 

وقال جلخ: "حاولنا مساعدة راي قدر الإمكان ونحن نعاني من المحسوبيات في الدولة التي تمنعنا من القيام بواجباتنا".

 

وأعلن جلخ أن "البعثة اللبنانية الأولمبية ستغادر لبنان في 21 تموز للمشاركة في حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الذي سيقام في 26 تموز".

 

وختم جلخ: "مشاركة اللاعبين اللبنانيين تدّل على أن الرياضة اللبنانية ستبقى قوية على الرغم من كل الظروف".

 

واستضاف مجاعص لاحقاً رئيس اتحاد المبارزة جهاد سلامة الذي أكّد أن "شمولية الألعاب الأولمبية أكبر من شمولية  الأمم المتحدة لأنها استطاعت جمع مختلف الدول".

 

وعبّر اللاعبان بنجامين حسن وفيليب واكيم أثناء مشاركتهما في هذه الحلقة عن سعادتهما لتمثيل لبنان في أولمبياد باريس.

 

 
 
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