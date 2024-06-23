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أوروبا 2024... إيقاف المهاجم الألباني داكو لمباراتين بسبب "هتافات مهينة"

2024-06-23 | 16:00
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أوروبا 2024... إيقاف المهاجم الألباني داكو لمباراتين بسبب "هتافات مهينة"

أوروبا 2024... إيقاف المهاجم الألباني داكو لمباراتين بسبب "هتافات مهينة"

قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "ويفا" الأحد إيقاف المهاجم الألباني ميرليند داكو لمباراتين، بعدما قاد المشجعين في هتافات مهينة بمكبر الصوت عقب التعادل مع كرواتيا 2-2 في كأس أوروبا 2024، وفق وكالة "فرانس برس".

وقام مهاجم روبين كازان الروسي البالغ من العمر 26 عامًا بشتم مقدونيا الشمالية واعتذر لاحقًا عن ذلك، لكنه سيغيب عن المباراة الأخيرة لفريقه في المجموعة الثانية ضد إسبانيا الاثنين ومباراة محتملة في الدور ثمن النهائي في حال تأهل منتخب بلاده.

وشارك داكو كبديل قبل خمس دقائق من نهاية المباراة التي انتهت بالتعادل أمام كرواتيا الأربعاء في هامبورغ، في حين بقي على مقاعد البدلاء في الخسارة أمام إيطاليا 1-2 افتتاحاً.

وقال الاتحاد الأوروبي للعبة "تم إيقاف داكو لمباراتين بسبب عدم الالتزام بالمبادئ العامة للسلوك، وانتهاك القواعد الأساسية للسلوك اللائق، واستخدام الأحداث الرياضية لمظاهر ذات طبيعة غير رياضية، والإساءة إلى سمعة رياضة كرة القدم".

وبعد حصولها على نقطة واحدة من مباراتين في المجموعة الثانية، تواجه ألبانيا احتمال الخروج من كأس أوروبا ما لم تهزم إسبانيا في دوسلدورف الاثنين.

وفي حال خروج ألبانيا من دور المجموعات، فسيتم ترحيل المباراة الثانية لعقوبة داكو إلى بداية دوري الأمم الأوروبية في أيلول.

وعلّق قائد ألبانيا بيرات دجيمشيتي في مؤتمر صحافي عشية مواجهة اسبانيا على حادثة زميله بقوله "هو يعلم أنه ارتكب خطأ. لقد اعتذر، والآن نحتاج إلى التفكير في مباراة الغد".

وأضاف "لست هنا للحديث عن السياسة. الأمر متروك للاتحاد الأوروبي لكرة القدم".

وبدوره، قال البرازيلي سيلفينيو مدرب ألبانيا عندما سُئل عن الحظر "نحن هنا للعب كرة القدم في بطولة كبرى. نحن هنا للحديث عن كرة القدم".

وتابع "ليس هناك الكثير لنقوله. لا يمكننا إهدار طاقتنا على أي شيء آخر غير الاستعداد لمباراة الغد".

كما فرض "ويفا" غرامات مالية على الاتحاد الألباني لكرة القدم بقيمة إجمالية قدرها 50787 دولاراً بسبب عدة مخالفات تتعلق بمباراة كرواتيا.

وقال "ويفا" إن التحقيقات في السلوك العنصري المحتمل من قبل المشجعين في مباراة كرواتيا "مستمرة".

وكان رئيس الاتحاد الصربي لكرة القدم، يوفان سورباتوفيتش، قد دعا إلى فرض عقوبات بعد أن زعم أن المشجعين أطلقوا هتافات معادية لبلاده.
 
 
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