لاعبة صينية تخطف الأنظار... والسبب: طولها! (صور)

لاعبة كرة سلة صينية تخطف الأنظار... والسبب: طولها! (صور)

استطاعت لاعبة كرة سلة صينية أن تخطف الأنظار بسبب طولها الذي يبلغ مترين وعشرين سنتيمتراً وبدأت تُقارن بنجم بلادها السابق ياو مينغ، وذلك وفق وكالة "فرانس برس".



حسب الاتحاد الدولي لكرة السلة "فيبا"، يبلغ طول جانغ زييو مترين وعشرين سنتيمتراً، بيد أن الصحف الصينية أشارت إلى أن اللاعبة البالغة 17 عاماً يبلغ طولها 2.28 مترين.



في الحالتين، استخدمت طولها لمساعدة المنتخب المضيف على تحقيق فوزين سهلين هذا الأسبوع في بطولة آسيا للسيدات تحت 18 سنة في شنغن، وانتشرت مقاطع فيديو لها في مختلف أنحاء العالم على مواقع التواصل الاجتماعي.



أمام إندونيسيا الإثنين، سجّلت جانغ 19 نقطة في 13 دقيقة، بعد دخولها بديلة خلال فوز فريقها 109-50.



وأظهرتها مقاطع الفيديو تتفوّق بسهولة على منافساتها، وبالكاد تمكّنت بعض اللاعبات الإندونيسيات من الوصول إلى مستوى صدرها.



وفازت الصين بعدها على نيوزيلندا 90-68، عندما كانت جانغ أفضل مسجّلة برصيد 36 نقطة والتقطت 13 متابعة.



وشبّهها مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي بنجم دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين "أن بي ايه" سابقاً ياو مينع البالغ طوله 2.29 م ويُعدّ أفضل لاعب صيني في التاريخ.



ومن شروط المشاركة في الدوري الأميركي للسيدات أن تبلغ اللاعبة الأجنبية عشرين سنة على الأقل، فيما بدأ النقاد يتكهنون حول انضمامها المحتمل إلى الدوري الأقوى في العالم "دبليو أن بي ايه".