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عن كأس العالم 2026... هذا ما قاله مدرب المنتخب الأردني!

2024-06-26 | 12:14
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عن كأس العالم 2026... هذا ما قاله مدرب المنتخب الأردني!

عن كأس العالم 2026... هذا ما قاله مدرب المنتخب الأردني!

لفت المدرّب المغربي الجديد للمنتخب الأردني لكرة القدم جمال السلامي اليوم الأربعاء إلى أن الوصول الى نهائيات كأس العالم 2026 "حلم يمكن أن ينقل الكرة الأردنية إلى مكان لا يمكن تخيّله".

وقال السلامي خلال مؤتمر صحافي في العاصمة لتقديمه الى وسائل الاعلام "سعيد بتواجدي هنا في الأردن لتدريب منتخب النشامى وسعيد بالمسؤولية التي انيطت بي"، وفق وكالة "فرانس برس".

وأضاف السلامي الذي خلف مواطنه الحسين عموتة المستقيل من منصبه "انا هنا لأشارك تجربتي وتحقيق الأهداف التي يتطلع لها الجمهور الأردني مع كافة اللاعبين.. أعرف أن المرحلة السابقة كانت مهمة لبناء هذا المشروع وبناء الثقة لدى الجمهور في المنتخب، المرحلة المقبلة مهمة وصعبة لي شخصياً وأعرف قدرات المنتخب الأردني وتابعته في محطات سابقة، لدينا خطة إعداد ورؤية واضحة لأن المرحلة القادمة ستكون صعبة ويجب ان نحضر لها بشكل جيد".

وتابع "طموحنا كبير ولدينا رغبة وتواجدي يؤكد ثقتي وطموحاتي وسأضع تجربتي لخدمة وتطوير اللاعبين وانجاح هذا المشروع. في الفترة المقبلة لدينا تصور واضح والعمل الأهم هو إعداد البدائل وسنقيم معسكرا للوقوف على جاهزية البدلاء وخصوصا البارزين في منتخب تحت 23 عاما، لدينا ثقة باللاعبين".

وعن قرعة الدور الحاسم من تصفيات المونديال المقررة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك والتي تُسحب غدا في مقر الاتحاد الآسيوي بالعاصمة الماليزية كوالالمبور، قال "ننتظر القرعة لتحديد الخصوم وبعدها لكل حادث حديث".

وكان الاتحاد الأردني أعلن السبت الفائت قبول استقالة عموتة وتعيين السلامي مكانه.

وحقق عموتة أفضل إنجاز للكرة الأردنية بقيادته النشامى الى وصافة كأس آسيا في قطر مطلع العام الحالي خلف قطر، إضافة إلى التأهل لكأس آسيا 2027 في السعودية والدور الثالث والحاسم من التصفيات المؤهلة لمونديال 2026 التي ستنطلق خلال شهر أيلول المقبل.

وأكدت الأمينة العامة للاتحاد الأردني للعبة سمر نصار أن السلامي وقع عقدا لـ3 سنوات "وفقا لتطلعاتنا وأهدافنا بالوصول لكأس العالم 2026 والفوز بكأس آسيا 2027".
 
 
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