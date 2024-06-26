قبل مواجهة فيوري... أوسيك يتخلى عن حزام الاتحاد الدولي للملاكمة

قبل مواجهة فيوري... أوسيك يتخلى عن حزام الاتحاد الدولي للملاكمة

أعلن الأوكراني أولكسندر أوسيك أنه سيتخلى عن حزام الاتحاد الدولي للملاكمة بعد أسابيع فقط من حصوله على لقب بطل العالم للوزن الثقيل الموحّد، وفق وكالة "فرانس برس".



وأحرز ابن الـ37 عاماً في 19 أيار أوّل لقب عالمي موحّد للوزن الثقيل في 25 عاماً، بتغلّبه على البريطاني تايسون فيوري بقرار منقسم من القضاة.



وجمع الأوكراني بين حزام الاتحاد الدولي للملاكمة "آي بي أف" والمنظمة العالمية للملاكمة "دبليو بي أو" والرابطة العالمية للملاكمة "دبليو بي أيه" والمجلس العالمي للملاكمة "دبليو بي سي" عندما تغلّب على فيوري في السعودية.



وبعد اتخاذ القرار بتجديد المنازلة مع فيوري في كانون الأول المقبل وفي الرياض مجدداً حسب ما أفاد نهاية الشهر الفائت تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، فلن يكون أوسيك في وضع يسمح له بالدفاع عن لقب الاتحاد الدولي للملاكمة ضد البطل الموقت والمنافس الإلزامي البريطاني دانييل دوبوا.



هذا يعني أن المنازلة البريطانية المنتظرة بين دوبوا ومواطنه أنتوني جوشوا في ويمبلي في أيلول، قد تكون الآن على اللقب الشاغر.



وقال أوسيك في مقطع فيديو نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي "أنتوني ودانيال، انصتا. أعلم أن لقب الاتحاد الدولي للملاكمة مهم بالنسبة لكما. إنه هديتي لكما في 21 أيلول".



وكان البريطاني لينوكس لويس آخر رجل قام بتوحيد أحزمة الوزن الثقيل الرئيسية (ثلاثة في ذلك الوقت) قبل أوسيك، وذلك عام 1999.