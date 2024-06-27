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القادسية السعودي يتعاقد مع قائد ريال مدريد ناتشو حتّى 2026
2024-06-27 | 14:24
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القادسية السعودي يتعاقد مع قائد ريال مدريد ناتشو حتّى 2026
تعاقد نادي القادسية السعودي لكرة القدم الخميس مع المدافع الدولي الإسباني وقائد ريال مدريد السابق ناتشو فرنانديس بشكلٍ رسمي في صفقة انتقالٍ حر عقب انتهاء عقده مع النادي الملكي.
ووقّع ناتشو (34 عاماً) عقداً لموسمين في مدينة دوسلدروف الألمانية، مقر إقامة المنتخب الإسباني المشارك في كأس أوروبا والذي بلغ ثمن النهائي وسيواجه جورجيا الأحد المقبل.
وقال ناتشو في مؤتمر صحافي خاص بالمنتخب "هذا ليس لإعلان وداعي من ريال مدريد، بل لإيضاح ما حصل وتفسير قراري".
وأضاف "كنت أفضّل لو تمّ (انتقالي) في وقتٍ سابق. لحسن الحظ فزنا بمبارياتنا الثلاث والمنتخب في حالة تركيز".
وتابع المدافع الفائز مع ريال مدريد بدوري أبطال أوروبا ست مرات من بين 26 لقباً مع النادي "هذه الأمور لا تؤثّر عليّ في المباريات، علمت بالأمر قبل أشهر وقد جعلني ذلك أستمتع بالأمور أكثر... كل ما نريده هو التركيز على مواجهة جورجيا".
ووحدها إسبانيا حققت العلامة الكاملة في دور المجموعات في العرس القاري بتغلبها على كرواتيا، إيطاليا حاملة اللقب وألبانيا.
وسيكون ناتشو جاهزاً للمباراة على الرغم من الضربة التي تلقاها في مواجهة كرواتيا ضمن الجولة الأولى، حيث فضّل مدربه لويس دي لا فوينتي إراحته والدفع بإيمريك لابورت في مواجهتي إيطاليا وألبانيا.
قال "لقد كان موسماً طويلاً وأمام كرواتيا لم أشعر بشعورٍ جيّد، لذلك ارتحت لأيام للتعافي".
وأردف "غداً سأشارك في التمارين كافة مع الفريق وسأكون جاهزاً للمباراة، بعد ذلك سيقرر المدرب من سيلعب".
وكان القادسية عاد إلى دوري النخبة بعد تصدره الدرجة الثانية.
*
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LBCI Lebanon News
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