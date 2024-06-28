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بسبب الإصابة... العدّاء الفرنسي كريستوف لوميتر يقرر الاعتزال

2024-06-28 | 03:20
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بسبب الإصابة... العدّاء الفرنسي كريستوف لوميتر يقرر الاعتزال

بسبب الإصابة... العدّاء الفرنسي كريستوف لوميتر يقرر الاعتزال

قرر العداء الفرنسي كريستوف لوميتر، الفائز بأربعة ألقاب أوروبية وببرونزيتين أولمبيتين، انهاء مسيرته عن 34 عاماً بسبب الإصابة وفق ما أعلن الخميس.

وكشف لوميتر الذي غاب عن البطولات الدولية منذ 2018، لوكالة فرانس برس أن تعرضه لإصابة أخرى قضى على أي آمال متبقية له بالمشاركة في أولمبياد باريس هذا الصيف، ما دفعه إلى اتخاذ هذا القرار.

وقال إن "الأسباب بسيطة جداً. قمت بكل شيء ممكن هذا العام للمشاركة في ألعاب باريس، لكني لم أنجح للأسف. ظهرت إصابة أخرى في ربلة الساق وأفسدت كل فرصي في التأهل".

في عام 2010 عندما كان في العشرين من عمره، خطف الأضواء بفوزه في بطولة أوروبا التي أُقيمت حينها في برشلونة وساعد فرنسا في إحراز بسباق التتابع لأربع مرات.

وبعد ستة أعوام في أولمبياد ريو 2016، حصل على الميدالية البرونزية في سباق 200 متر خلف الجامايكي الأسطوري أوساين بولت والكندي أندريه دو غراس، بعدما أحرز قبلها في أولمبياد لندن 2012 برونزية التتابع 4 مرات 100 م.

على صعيد بطولة العالم، فاز لوميتر ببرونزية سباق 200 م وفضية التتابع 4 مرات 100 م عام 2011، فيما أحرز ما مجموعه 8 ميداليات في بطولة أوروبا، بينها أربع ذهبيات إضافة إلى فضيتين وبرونزيتين.

 
 
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