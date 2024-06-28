تأهل منتخب لبنان لكرة السلة للسيدات دون الـ18 عامًا إلى الدور نصف النهائي لبطولة آسيا المستوى ب

في انجاز لبناني جديد، تأهل منتخب لبنان لكرة السلة للسيدات دون الـ18 عامًا الى الدور نصف النهائي لبطولة آسيا المستوى ب والتي تقام في مدينة شن زن الصينية، وذلك بعد الفوز على منتخب هونغ كونغ بنتيجة 68-41.وستواجه شابات لبنان غدًا السبت المنتخب الايراني في نصف نهائي البطولة.