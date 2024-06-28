أفضل لاعبة غولف في العالم تتعرض لعضة كلب: "أعتذر" (صور)

اضطرت أفضل لاعبة غولف للسيدات في العالم، نيللي كوردا، إلى الانسحاب من بطولة الجولة الأوروبية للسيدات في لندن بعد تعرضها لعضة كلب.

ووفق موقع "نيويورك بوست"، أعلنت البطلة عبر حسابها الرسمي على إنستغرام يوم الجمعة، أنها لن تتمكن من المشاركة في البطولة الأسبوع المقبل في لندن.

وكتبت كوردا: "يؤسفني أن أعلن أنني يجب أن أنسحب من بطولة الجولة الأوروبية للسيدات الأسبوع المقبل في لندن. تعرضت لعضة كلب يوم السبت في سياتل وأحتاج إلى وقت لتلقي العلاج والتعافي بالكامل".

وأضافت: "أعتذر لـ LET والجهات الراعية والمعجبين عن غيابي. شكرًا لتفهمكم، وأتطلع إلى العودة إلى الدورة قريبًا".

وتُعتبر كوردا واحدة من أبرز لاعبات الغولف في العالم، حيث فازت ببطولة شيفرون لهذا العام وبطولة PGA للسيدات لعام 2021. إضافة إلى ذلك، حققت 14 انتصارًا في بطولات LPGA وثلاث مرات في الجولة الأوروبية للسيدات. كما حققت هذا العام إنجازاً كبيراً بفوزها بخمس بطولات متتالية.

ومع ذلك، أصبحت عضة الكلب هذه الآن جزءًا مؤلمًا من فترة محبطة في مسيرتها الرياضية.