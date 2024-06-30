إنطلاق منتخب الأرز إلى إسبانيا للمشاركة في تصفيات أولمبياد باريس 2024

غادر منتخب الأرز لكرة السلة للرجال لبنان إلى إسبانيا اليوم الأحد للمشاركة ضمن التصفيات المؤهلة للألعاب الأولمبية باريس 2024 في فالنسيا بإسبانيا.

وسيُشارك 6 دول ضمن التصفيات في مدينة فالنسيا وهي فلندا، البهاماس، لبنان، إسبانيا، بولندا وأنغولا. صاحب المركز الأول سيحمل بطاقة التأهل للألعاب الأولمبية بباريس 2024.

ويُذكر أن المنتخب اللبناني سيخوض مباراته الأولى ضد إسبانيا الثلاثاء 2 تموز عند الساعة 9:30 مساءً أما المباراة الثانية فسيخوضها ضدّ أنغولا الخميس عند الساعة 6:30 مساءً. لا تفوتوا مشاهدة المبارتين عبر شاشة الـLB2.

أسرة موقع الـLBCI الإلكتروني تتمنى التوفيق لمنتخب الأرز!