بعد تعرّضه لكسر في الأنف... هذا ما قاله مبابي عن تجربة اللعب بالقناع!

بعد تعرّضه لكسر في الأنف... هذا ما قاله مبابي عن تجربة اللعب بالقناع!



قال قائد منتخب فرنسا كيليان مبابي إن اللعب بقناع لحماية أنفه المكسور "مزعج للغاية"، وذلك قبل مواجهة بلجيكا في ثمن نهائي كأس أوروبا 2024 اليوم الإثنين في دوسلدروف وفق وكالة "فرانس برس".



وتابع مبابي: "لم أعتقد أن الأمر سيكون كذلك، لكن اللعب بالقناع مزعج للغاية".



وتعرّض مبابي لكسر في أنفه في حادث تصادم في المباراة الافتتاحية ضد النمسا التي انتهت لصالح فريقه 1-0 في 17 حزيران، ما أجبره على عدم المشاركة في المباراة التالية ضد هولندا (0-0)، لكنه عاد مرتدياً القناع في الجولة الثالثة ضد بولندا (1-1) وسجّل هدف منتخب بلاده الوحيد من ركلة جزاء.



وكشف مبابي انه قام بتجربة أكثر من قناع وقال في هذا الصدد "قمت بتجربة أكثر من قناع لأنه في كل مرة كان ثمة شيء غير جيد".



وتابع "إنه أمر صعب حقاً، فهو يحد من الرؤية ويحجب العرق، لذا يتعيّن عليك خلعه للسماح للعرق بالسقوط".



وأوضح "في كل مرّة استطيع فيها خلع القناع أقوم بذلك لكن ليس لدي خيار آخر. هكذا ستكون بطولتي. لا يمكنني اللعب إلا بهذه الطريقة".



وختم "إنه أمر مزعج حقاً، لكن يجب أن أقول فقط شكراً للقناع".



وتلتقي فرنسا وبلجيكا في اعادة لمباراتهما في نصف نهائي مونديال 2018 التي انتهت بفوز فرنسا 1-0 في طريقها لحصد اللقب.



تأهل كلا الفريقين إلى الدور ثمن النهائي في المركز الثاني في مجموعتيهما، حيث فاز كل منهما بمباراة واحدة فقط وسجل هدفين فقط.

