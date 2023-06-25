كيف تتعامل لاعبة كرة السلة اللبنانية ريبيكا عقل مع شقيقيها؟ وماذا كشفت عن نفسها؟ (فيديو)

تحدّثت لاعبة كرة السلة ريبيكا عقل في حديثٍ خاصّ مع موقع LBCI الإلكتروني، وذلك قبل مشاركتها مع المنتخب اللبناني في "كأس آسيا للسيدات أو Fiba Women’ Asia Cup" من 26 حزيران إلى 2 تموز في أستراليا ضدّ الصين وكوريا ونيوزيلندا.

وكشفت ريبيكا عقل عن علاقتها مع شقيقيها وطريقة تعاملها معهما خارج نطاق كرة السلة قائلةً: "رودريك هو الأكبر بالعيلة، كنا أنا ورالف نتسمّع عليه أكثر".

وأما بالنسبة لوضعهم الحالي، فأضافت عقل "إذا بدّي نصيحة سهلة بسأل رودريغ أما إذا عندي قرار كتير صعب بروح عند رالف لأن بيحكيني بتجرّد".

وقالت لاعبة كرة السلة المحترفة ريبيكا عقل إن السيدات المشاركات في منتخب لبنان يشعرن بالفخر لتمثيلهنّ لبنان في كأس آسيا.

وكشفت ريبيكا أن هدف المنتخب يتمثل في الوقت الحالي بالحفاظ على مكانته في دوري الدرجة الأولى، قائلةً: "الهدف صعب بس منو مستحيل."

ويُذكر أن منتخب لبنان للسيدات قد وصل إلى الأراضي الأسترالية يوم السبت وبدأت اللاعبات بالتحضيرات اللازمة لخوض المعركة الدولية في الأيام المقبلة.