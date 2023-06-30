"لبنان رح يرجع"... هكذا احتفلت سيدات منتخب لبنان بفوزهنّ على شاينييز تايبي في بطولة كأس آسيا (فيديو)

احتفلت "سيدات الملاعب" أو سيدات منتخب لبنان لكرة السلة بفوزهنّ على شاينييز تايبي بنتيجة 75 - 73 في المباراة الفاصلة ضمن بطولة كأس آسيا الواقعة في أستراليا.

ويُظهر مقطع فيديو لحظة دخول اللاعبات مع الجهاز الفني والمدرب جورج جعجع غرفة الملابس، حيث باتت الأجواء احتفالية ومليئة بالفخر وذلك بعدما تمكنت كابتن المنتخب ريبيكا عقل من تسديد نقطتي الفوز في اللحظة الأخيرة من المباراة.

وتظهر اللاعبات اللبنانيات وأبرزهنّ ريبيكا عقل، ميرامار مقداد، عيدا باخوس، رنا الحسيني، شيرين شرف وزينا الياس يغنين أغنية "لبنان رح يرجع" للنجم جوزف عطية احتفالاً بالفوز الرائع.