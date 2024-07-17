الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
يوغا
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI
رياضة

إنجاز دولي جديد مع اللبناني رالف شربل: اللاعب أشفورد غولدن ينتصر في محكمة "البات" السويسرية!

2024-07-17 | 10:43
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
إنجاز دولي جديد مع اللبناني رالف شربل: اللاعب أشفورد غولدن ينتصر في محكمة "البات" السويسرية!

إنجاز دولي جديد مع اللبناني رالف شربل: اللاعب أشفورد غولدن ينتصر في محكمة "البات" السويسرية!

صدر اليوم قرار محكمة التحكيم لكرة السلة "البات" في جنيف لمصلحة النجم الأميركي أشفورد تانر غولدن في قضيته الدولية ضد نادي الكرخ التربوي الرياضي العراقي، حيث قبلت محكمة "البات" الدعوى التي قدّمها الوكيل القانوني للاعب الأميركي أشفورد تانر غولدن الاستاذ رالف شربل. 
 
وقد اعتبرت محكمة البات السويسرية أنّ النادي العراقي قام بفسخ أحادي لعقده مع اللاعب الأميركي دون سبب مشروع، وبالتالي يتوجّب عليه سداد تعويض لغولدن بالإضافة الى سداد مستحقاته المالية غير المدفوعة، كما أنّها حكمت بأن يسدّد النادي العراقي للاعب الأميركي الفوائد والمصاريف القانونية ومصاريف المحكمة السويسرية.
 
وقد استندت محكمة "البات" في حكمها الى الأسباب القانونية التي قدّمها الوكيل القانوني اللبناني للاعب الأميركي الأستاذ رالف شربل، المتخصّص والمتمرّس في القضايا الرياضية الدوليّة أمام محكمة الفيفا ومحكمة البات ومحكمة الكاس.
 
ويشكّل هذا القرار انتصارًا جديدًا للبنان في مجال التحكيم الرياضي الدولي.
 
 
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


آخر الأخبار

رياضة

اللبناني

شربل:

اللاعب

أشفورد

غولدن

ينتصر

محكمة

"البات"

السويسرية!

LBCI التالي
الاتحاد الكويتي يتعاقد مع المدرب الأرجنتيني بيتزي... وهذه التفاصيل
إحتفالات مدريد وبوينس آيرس تخطف الأنظار
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2024-06-27

علي حمية لـ "جدل":لا يجب حصر لبنان بمطار واحد ولكننا بحاجة الى مخطط توجيهي عام جديد للنقل الجوي في لبنان على مستوى كل الاجواء اللبنانية كونه لا يمكن بناء مطار جديد من دون دراسات

LBCI
أخبار دولية
2024-05-27

شكوى جديدة لمنظمة "مراسلون بلا حدود" إلى الجنائية الدولية حول استشهاد صحافيين في غزة

LBCI
أخبار لبنان
2024-05-25

"الخارجية" رحبت بقرار محكمة العدل الدولية: فرصة مهمة لوضع حد لإعتداءات إسرائيل

LBCI
أخبار دولية
2024-05-24

مصر تطالب اسرائيل بـ"الامتثال" لقرارات محكمة العدل الدولية

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
رياضة
14:03

منتخب لبنان للتوتش رغبي... الحصان الأسود في بطولة العالم

LBCI
رياضة
05:00

ايقاف رئيس الاتحاد الاسباني بيدرو روشا لعامين

LBCI
رياضة
04:45

رحيل جو براينت والد الأسطورة كوبي عن 69 عاماً

LBCI
رياضة
04:15

ميسي يوجّه رسالة لمحبيه بعد تعرّضه لإصابة... وهذا مصير مشاركته في المباريات المقبلة! (صورة)

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
منوعات
2024-07-13

سيرينا ويليامز تسخر من الأمير هاري وزوجته: "أنتما تستهلكان الكثير من الأكسجين" (فيديو)

LBCI
فنّ
2024-06-08

عالمية ميريام فارس تصل إلى لعبة PUBG... "تعال والعب مع ميريام" (فيديو)

LBCI
أخبار لبنان
2024-06-08

التقدمي الإشتراكي: الحملة العنصرية تجاه النازحين السوريين في لبنان مستمرة

LBCI
أمن وقضاء
2024-05-01

هذا ما أوضحه فوج إطفاء بيروت عن الحريق في مطعم Pizza Secrets

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
16:57

بو حبيب طرح في مجلس الأمن سلة متكاملة بضمانات دولية لتعزيز فرص الأمن المستدام في الجنوب

LBCI
رياضة
14:03

منتخب لبنان للتوتش رغبي... الحصان الأسود في بطولة العالم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:59

العجلة الإقتصادية للقرى اللبنانية تتحرك مع بدء المهرجانات

LBCI
أخبار دولية
13:51

المملكة المتحدة وضعت خططًا لإنشاء قوة جديدة لأمن الحدود تتمتع بقدرات لمكافحة الإرهاب

LBCI
أخبار دولية
13:48

فرنسا تقترع غدًا رئيسًا للبرلمان... إليكم أهميته السياسية

LBCI
أخبار دولية
13:44

منافسو ترامب… قدموا الطاعة!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

وفد إسرائيليّ إلى القاهرة لإجراء محادثات جديدة...

LBCI
أخبار دولية
13:39

حرب غزة والوضع في الشرق الاوسط حضرا في جلسة لمجلس الامن

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:12

أزمة المياه تستفحل في القرى الحدودية في مرجعيون وحاصبيا

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
04:02

نصرالله: الجهة المفاوضة في لبنان هي الدولة اللبنانية وكل ما يُشاع عن اتفاق جاهز للوضع عند الحدود اللبنانية غير صحيح ولم يتم أي اتفاق حتى الآن

LBCI
أخبار لبنان
08:36

بري مستنكرًا الاعتداء الارهابيّ في منطقة الوادي الكبير: إنّه محاولة مكشوفة للإعتداء على القيم والرسالات السماوية

LBCI
فنّ
04:50

هيفاء وهبي تلفت الأنظار بإطلالة صيفية وجذابة... والجمهور يتفاعل! (صور)

LBCI
فنّ
06:26

وفاة الكاتب والمؤلف المصري شريف بدر الدين عن عمر يناهز الـ45 عامًا

LBCI
فنّ
04:35

لهذا السبب... تنازلت شيرين عبد الوهاب عن الدعوى القضائية ضد حسام حبيب!

LBCI
آخر الأخبار
03:56

نصرالله: إذا حاولت اسرائيل شن حرب على لبنان فهي لن تعاني من نقص في الدبابات لانه لن يبقى لها دبابات

LBCI
صحف اليوم
00:41

شرف الدين لـ"الجمهورية": أتعرّض للضغط وعتبي على "الثنائي"!

LBCI
اخبار البرامج
03:21

إيميه صياح تقدّم حفل انتخاب ملكة جمال لبنان 2024 على الـ"LBCI"

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More