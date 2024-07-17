إنجاز دولي جديد مع اللبناني رالف شربل: اللاعب أشفورد غولدن ينتصر في محكمة "البات" السويسرية!

إنجاز دولي جديد مع اللبناني رالف شربل: اللاعب أشفورد غولدن ينتصر في محكمة "البات" السويسرية!

صدر اليوم قرار محكمة التحكيم لكرة السلة "البات" في جنيف لمصلحة النجم الأميركي أشفورد تانر غولدن في قضيته الدولية ضد نادي الكرخ التربوي الرياضي العراقي، حيث قبلت محكمة "البات" الدعوى التي قدّمها الوكيل القانوني للاعب الأميركي أشفورد تانر غولدن الاستاذ رالف شربل.

وقد اعتبرت محكمة البات السويسرية أنّ النادي العراقي قام بفسخ أحادي لعقده مع اللاعب الأميركي دون سبب مشروع، وبالتالي يتوجّب عليه سداد تعويض لغولدن بالإضافة الى سداد مستحقاته المالية غير المدفوعة، كما أنّها حكمت بأن يسدّد النادي العراقي للاعب الأميركي الفوائد والمصاريف القانونية ومصاريف المحكمة السويسرية.

وقد استندت محكمة "البات" في حكمها الى الأسباب القانونية التي قدّمها الوكيل القانوني اللبناني للاعب الأميركي الأستاذ رالف شربل، المتخصّص والمتمرّس في القضايا الرياضية الدوليّة أمام محكمة الفيفا ومحكمة البات ومحكمة الكاس.

ويشكّل هذا القرار انتصارًا جديدًا للبنان في مجال التحكيم الرياضي الدولي.