بعد إصابته... ظهور مفاجئ لميسي خلال مباراة إنتر ميامي: فكيف كان رد فعل الجمهور؟

تصدّر النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي عناوين الصحف صباح اليوم الأحد بعد ظهوره بالحذاء الواقي خلال مباراة فريقه إنتر ميامي، وذلك بعد 6 أيام من تعرضه لإصابة بالغة في الكاحل.

وظهر ميسي في مباراة فريقه لقبول لوحة تذكارية لإحياء ذكرى فوزه باللقب الرئيسي الـ 45 للنادي والمنتخب كلاعب.

وتلّقى ميسي تصفيقاً كبيراً من الجمهور بعد ظهوره، والذي أمل برؤيته في الملعب بالقميص الوردي المخصص لفريقه بدلاً من الحذاء الواقي.

وهيمنت الأحداث التي خاضها ميسي خارج الملعب على الضجيج الذي أعقب كأس كوبا أميركا، ليس فقط بسبب إصابته ولكن بسبب مسؤولياته الحقيقية كقائد.

وفي التفاصيل، تم القبض على زميله الأرجنتيني ونجم تشيلسي، إنزو فرنانديز، وهو يردد هتافات عنصرية في حافلة الفريق، الأمر الذي اعتبره البعض بمثابة وصمة عار على جبين فوز الأرجنتين ببطولة كبرى للمرة الثالثة في أقل من ثلاث سنوات.

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