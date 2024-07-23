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أغيري يعود لتدريب منتخب المكسيك

2024-07-23 | 06:52
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أغيري يعود لتدريب منتخب المكسيك


عاد المدرب المخضرم خافيير أغيري للاشراف على منتخب المكسيك لكرة القدم في محاولة لإحياء آمال "إل تري" في كأس العالم 2026، وذلك خلفا لخايمي لوتسانو المقال من منصبه الأسبوع الماضي.

وقال المسؤول في الاتحاد المكسيكي دويليو دافينو في شريط فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي "يسعدنا للغاية أن نعلن عن تعيين خافيير "إل فاسكو" أغيري كمدير فني للمنتخب الوطني".

وسيكون اللاعب الأسطوري السابق رافايل ماركيس مساعدا لأغيري، في مسعى إضافي لتعزيز فرص المكسيك في كأس العالم 2026، والتي ستنظمها بالاشتراك مع الولايات المتحدة وكندا.

واشرف أغيري (65 عاما) على منتخب المكسيك في نهائيات كأس العالم 2002 و2010 وقاده الى الدور الثاني في المناسبتين. كما قام بتدريب المنتخبين الياباني والمصري، بالإضافة إلى سلسلة من الأندية الإسبانية بينها أتلتيكو مدريد وإسبانيول وريال مايوركا.

وقال الاتحاد المكسيكي الأسبوع الماضي إنه عرض عقدا جديدا على لوتسانو حتى عام 2030 يتضمن العمل تحت قيادة مدرب "أكثر خبرة" من 2024 إلى 2026. وبموجب الاتفاق، كان من الممكن أن يعود لوتسانو كمدرب رئيسي بين عامي 2026 و2030، لكن الاتحاد قال إن المدرب رفض العرض وقرر الرحيل.
 
 
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