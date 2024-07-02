أجواء مواجهة لبنان وإسبانيا من فالنسيا مع مدير المنتخبات الوطنية بالاتحاد اللبناني لكرة السلة مارون جبرايل

فرنسا تضرب موعدا ناريا مع البرتغال في ربع نهائي اليورو... والعين على آخر المتأهلين الليلة!

فرنسا تضرب موعدا ناريا مع البرتغال في ربع نهائي اليورو... والعين على آخر المتأهلين الليلة!

اكرم الحلبي يتحدث عن جهوزية منتخب لبنان لكرة السلة قبل ٢٤ ساعة من مواجهة إسبانيا في ملحق اولمبياد باريس