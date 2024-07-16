في حفل تاريخي... ريال مدريد يقدّم لاعبه الجديد مبابي

قدّم نادي ريال مدريد الإسباني لاعبه الجديد النجم الفرنسي كيليان مبابي للجماهير في حفل تاريخي ضخم.



وتوافد قرابة ثمانين ألف متفرّج من جمهور ريال مدريد على ملعب سانتياغو بيرنابيو لمواكبة حفل تقديم مبابي.



وقال مبابي لدى تقديمه: "أنا سعيد جداً وحلمت دائماً باللعب لريال مدريد. حلمي الآن أن أكون على مستوى هذا النادي الأسطوري".



وجاء حفل التقديم بعد توقيع مبابي عقد انضمامه لريال مدريد لمدّة 5 سنوات.