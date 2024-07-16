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منتخبات لبنان في لعبة التوتش رغبي تخوض اولى مبارياتها في بطولة العالم في انكلترا
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رياضة

منتخبات لبنان في لعبة التوتش رغبي تخوض اولى مبارياتها في بطولة العالم في انكلترا

2024-07-16 | 13:53
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منتخبات لبنان في لعبة التوتش رغبي تخوض اولى مبارياتها في بطولة العالم في انكلترا

خاضت منتخبات لبنان في لعبة التوتش اولى مبارياتها في بطولة العالم في انكلترا. 
 
وقد لعب كل من المنتخبات الثلاث المشاركة في البطولة مبارتين وكانت حصيلة اليوم الاول ايجابية للبنان حيث فاز منتخب الميكس بكلا مباراتيه امام نيو غينيا وساموا.
 
اما منتخب الرجال فقد حقق فوزا كبيرا أمام نظيره العماني بنتيجة 23 -1 في حين انتهت مباراتهم امام هونغ كونغ بالفوز بنتيجة 16-2، فيما لم يحالف الحظ منتخب السيدات امام ساموا الا انه تمكن من هزيمة نظيره البلجيكي بنتيجة 5-2.

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