تعطل الإنترنت يطال أولمبياد باريس

أعلنت اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الأولمبية الصيفية في باريس اليوم الجمعة أن عملياتها المرتبطة بتكنولوجيا المعلومات تأثرت نتيجة انقطاع الانترنت قبل أسبوع واحد من موعد انطلاق الدورة.



وقالت اللجنة المنظمة في بيان: "لجأنا لتفعيل خطط الطوارىء من أجل استمرار عملياتنا."



ولم تكشف اللجنة عن أي تفاصيل تتعلق بكفية تأثر عملياتها.