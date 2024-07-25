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رياضة
أبي رميا لـ جدل: القطاع الخاص اساسي لتطوير الرياضة
2024-07-25 | 16:25
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أبي رميا لـ جدل: القطاع الخاص اساسي لتطوير الرياضة
أكد رئيس لجنة الشباب والرياضة النائب سيمون أبي رميا ان "اللجنة تقوم بعملها على صعيد تشريع القوانين ومساءلة الحكومة".
وقال في حديث لبرنامج "جدل" عبر شاشة الـLBCI ان "تداخل السياسة بالرياضة ممنوع في كل دول العالم ونحاول في لجنة الشباب والرياضة التعاطي مع ملف الرياضة بمسؤولية".
واضاف " القطاع الخاص اساسي لتطوير الرياضة في لبنان ونعمل على اقتراح قانون لتحسين المنشآت الرياضية".
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