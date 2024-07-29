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الغاء حصة تدريبية في السباحة الاولمبية بسبب جودة المياه في السين

2024-07-29 | 02:10
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الغاء حصة تدريبية في السباحة الاولمبية بسبب جودة المياه في السين

مرة أخرى ألغى منظمو أولمبياد باريس الصيفي 2024 حصة تدريبية في السباحة ضمن منافسات الثلاثي كانت مقررة في نهر السين اليوم الاثنين بعد هطول أمطار غزيرة في الآونة الأخيرة أثرت على مستويات جودة المياه في النهر.
 
وكانت الحصة التدريبية المقررة أمس الأحد ألغيت بعد أن أظهرت الاختبارات التي أجريت على مياه نهر السين يوم السبت أن جودة المياه لم تصل إلى المستوى المطلوب.
 
ولم يحدث تغيير في الحصص التدريبية الخاصة بالركض وركوب الدراجات.
 
وقال المنظمون في بيان اليوم "بالنظر إلى التوقعات بشأن الطقس خلال الساعات الستة والثلاثين المقبلة، تثق ألعاب باريس 2024 واتحاد الثلاثي العالمي في أن جودة المياه ستعود إلى المستوى المطلوب قبل بدء منافسات الثلاثي يوم 30 تموز".

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