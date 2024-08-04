أولمبياد باريس: الغاء تدريب في السباحة بسبب ارتفاع التلوث في نهر السين

ألغى منظمو أولمبياد باريس تدريباً في السباحة ضمن منافسات الثلاثي، كان مقرراً الأحد بسبب ارتفاع معدلات التلوث في نهر السين، نتيجة هطول أمطار غزيرة على العاصمة الفرنسية مؤخراً.



واتخذ قرار التأجيل في ساعة متأخرة الليلة الماضية، بعد أن أظهرت الاختبارات أن نوعية مياه النهر لا تلبي المعايير المطلوبة.