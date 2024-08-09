المنتخب الأميركيّ في أولمبياد باريس يفوز بصعوبة بالغة جدًا

أفلت المنتخب الأميركيّ من نظيره الصربيّ وعاد من بعيد في أولمبياد باريس للفوز بصعوبة بالغة جدًا بنتيجة 95-91.



ويبلغ نهائي مسابقة كرة السلة للرجال للمرة الخامسة تواليًا، حيث يجدد الموعد مع فرنسا المضيفة التي تغلب عليها في نهائي النسخة الماضية قبل ثلاثة أعوام في طوكيو.



ويتنافس المنتخب الفرنسيّ مع نظيره الإسبانيّ على الميدالية الذهبية، عندما يتواجهان في نهائي منافسات كرة القدم مساء اليوم.



وستخوض فرنسا المضيفة للدورة الحالية، نهائي كرة القدم للرجال في دورة الألعاب الأولمبية للمرة الاولى منذ 40 عامًا.