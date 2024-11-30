تغريم لاعب كرة سلة مشهور 35 ألف دولار بسبب "إشارة غير لائقة"

أعلنت الرابطة الوطنية لكرة السلة الأميركية (إن بي إيه) الجمعة فرضها غرامة قدرها 35 ألف دولار على راسل ويستبروك، قائد فريق دنفر ناغتس، بسبب "إشارة غير لائقة" قام بها خلال مباراة فريقه ضد نيويورك نيكس التي خسرها يوم الاثنين.

وبدا أن ويستبروك وجّه إصبعه الأوسط نحو مقاعد بدلاء نيكس بعد تسجيله رمية ثلاثية في الربع الأخير.

وكان اللاعب البالغ 36 عاما قد تعرض في وقت سابق لصد من لاعب نيكس، جوش هارت، حيث طالب مقاعد بدلاء نيكس بمعاقبته بخطأ.

ولم يقدّم جو دومارس نائب الرئيس التنفيذي لرابطة الدوري الذي أعلن عن الغرامة، مزيدا من التفاصيل حول "الإشارة غير اللائقة" التي عوقب اللاعب على إثرها.

وعلى الرغم من تسجيل ويستبروك 27 نقطة، منها 24 في الربع الأخير، خسر ناغتس المباراة.

ويملك اللاعب المخضرم معدل تسجيل يبلغ 12.2 نقطة في المباراة هذا الموسم.

أصبح أول لاعب في تاريخ الدوري يحقق 200 تريبل-دابل في 19 تشرين الثاني.