المصري عمر مرموش ينتقل إلى مانشستر سيتي قادما من أينتراخت فرانكفورت حتى 2029

تعاقد مانشستر سيتي الانكليزي مع المهاجم الدولي المصري عمر مرموش قادما من أينتراخت فرانكفورت الألماني، بعقد يمتد حتّى عام 2029، وفقا لما أعلنه بطل الدوري الممتاز لكرة القدم في المواسم الأربعة الماضية في بيان له الخميس.



وقال النادي الانكليزي "يسعد مانشستر سيتي الإعلان عن التعاقد مع عمر مرموش قادما من أينتراخت فرانكفورت. يستمر عقد المهاجم المصري البالغ 25 عاما لمدة أربع سنوات ونصف، أي سيبقى في الاتحاد حتى صيف 2029".



وأضاف سيتي "يعد مرموش أحد أكثر المهاجمين الشباب المطلوبين في أوروبا، كما أنه قادر على اللعب على أي من الجناحين الهجوميين".



بدوره، أعرب مرموش عن سعادته بالانضمام إلى بطل إنكلترا قائلا "هذا يوم لن أنساه أبدا. التوقيع مع مانشستر سيتي الذي يعد أحد أفضل الفرق في العالم هو شعور مذهل، أنا سعيد وعائلتي فخورة جدا لوجودنا هنا في مانشستر".



من جانبه، قال النادي الالماني عبر موقعه "توصل أينتراخت فرانكفورت ومانشستر سيتي إلى اتفاق بشأن انتقال فوري لعمر مرموش".



والتحق مرموش بفرانكفورت في صيف 2023 قادما من فولفسبورغ في صفقة انتقال حر، وشارك في 41 مباراة في موسمه الأول سجّل خلالها 17 هدفا وقدّم ست تمريرات حاسمة.



لكن تألقه هذا الموسم بتسجيله 20 هدفا وتمريره 14 كرة حاسمة في 26 مباراة في مختلف المسابقات، وقيادته فرانكفورت إلى المركز الثالث راهنا في الدوري الألماني في إنجاز غير مسبوق منذ موسم 1992-1993، جذب الأنظار إليه وجعل فريق المدرب الإسباني بيب غوارديولا يتعاقد معه في سوق الانتقالات الشتوي.



ويحتل ابن الخامسة والعشرين وصافة ترتيب هداف البوندسليغا برصيد 15 هدفا، متأخرا بفارق هدف عن الإنكليزي هاري كاين مهاجم بايرن ميونيخ ومتصدر ترتيب الهدافين، وفي رصيده 25 مساهمة تهديفية في الدوري (سجل 15 ومرر 10 كرات حاسمة).



وغاب مرموش عن مباراة فرانكفورت الأخيرة بالدوري التي فاز بها على دورتموند 2-0 الجمعة في افتتاح المرحلة الثامنة عشرة، تمهيدا لانتقاله إلى سيتي، علما أنه نزل من المدرجات بعد نهايتها واحتفل مع زملائه بمن فيهم الدولي السابق ماريو غوتسه الذي قال في تصريح لشكبة دازون "نعلم ما كنا نملكه في عمر. لاعب رائع وشخصية كبيرة".