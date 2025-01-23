الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
تغطية مباشرة
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI
رياضة

المصري عمر مرموش ينتقل إلى مانشستر سيتي قادما من أينتراخت فرانكفورت حتى 2029

2025-01-23 | 06:46
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
3min
المصري عمر مرموش ينتقل إلى مانشستر سيتي قادما من أينتراخت فرانكفورت حتى 2029

تعاقد مانشستر سيتي الانكليزي مع المهاجم الدولي المصري عمر مرموش قادما من أينتراخت فرانكفورت الألماني، بعقد يمتد حتّى عام 2029، وفقا لما أعلنه بطل الدوري الممتاز لكرة القدم في المواسم الأربعة الماضية في بيان له الخميس.

وقال النادي الانكليزي "يسعد مانشستر سيتي الإعلان عن التعاقد مع عمر مرموش قادما من أينتراخت فرانكفورت. يستمر عقد المهاجم المصري البالغ 25 عاما لمدة أربع سنوات ونصف، أي سيبقى في الاتحاد حتى صيف 2029".

وأضاف سيتي "يعد مرموش أحد أكثر المهاجمين الشباب المطلوبين في أوروبا، كما أنه قادر على اللعب على أي من الجناحين الهجوميين".

بدوره، أعرب مرموش عن سعادته بالانضمام إلى بطل إنكلترا قائلا "هذا يوم لن أنساه أبدا. التوقيع مع مانشستر سيتي الذي يعد أحد أفضل الفرق في العالم هو شعور مذهل، أنا سعيد وعائلتي فخورة جدا لوجودنا هنا في مانشستر".

من جانبه، قال النادي الالماني عبر موقعه "توصل أينتراخت فرانكفورت ومانشستر سيتي إلى اتفاق بشأن انتقال فوري لعمر مرموش".

والتحق مرموش بفرانكفورت في صيف 2023 قادما من فولفسبورغ في صفقة انتقال حر، وشارك في 41 مباراة في موسمه الأول سجّل خلالها 17 هدفا وقدّم ست تمريرات حاسمة.

لكن تألقه هذا الموسم بتسجيله 20 هدفا وتمريره 14 كرة حاسمة في 26 مباراة في مختلف المسابقات، وقيادته فرانكفورت إلى المركز الثالث راهنا في الدوري الألماني في إنجاز غير مسبوق منذ موسم 1992-1993، جذب الأنظار إليه وجعل فريق المدرب الإسباني بيب غوارديولا يتعاقد معه في سوق الانتقالات الشتوي.

ويحتل ابن الخامسة والعشرين وصافة ترتيب هداف البوندسليغا برصيد 15 هدفا، متأخرا بفارق هدف عن الإنكليزي هاري كاين مهاجم بايرن ميونيخ ومتصدر ترتيب الهدافين، وفي رصيده 25 مساهمة تهديفية في الدوري (سجل 15 ومرر 10 كرات حاسمة).

وغاب مرموش عن مباراة فرانكفورت الأخيرة بالدوري التي فاز بها على دورتموند 2-0 الجمعة في افتتاح المرحلة الثامنة عشرة، تمهيدا لانتقاله إلى سيتي، علما أنه نزل من المدرجات بعد نهايتها واحتفل مع زملائه بمن فيهم الدولي السابق ماريو غوتسه الذي قال في تصريح لشكبة دازون "نعلم ما كنا نملكه في عمر. لاعب رائع وشخصية كبيرة".

آخر الأخبار

رياضة

مرموش

ينتقل

مانشستر

قادما

أينتراخت

فرانكفورت

رئيس الجمهورية استقبل لاعب التنس هادي حبيب
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
رياضة
2025-01-20

مانشستر سيتي يعزز دفاعه بالأوزبكي خوسانوف قادما من لنس

LBCI
رياضة
2025-01-21

مانشستر سيتي يبرم صفقة ثانية بضمه المدافع البرازيلي فيتور رايش

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:15

السفير المصري للـLBCI: التشكيلة الحكومية يجب ان تكون قادرة على تنفيذ الاصلاحات

LBCI
آخر الأخبار
12:57

السفير المصري لدى لبنان علاء موسى للـLBCI: مرحلة تشكيل الحكومة مهمة و"الخماسية" متفائلة بأن التشكيلة الحكومية ستبصر النور وتأخّرها طبيعي

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
رياضة
2025-01-22

رئيس الجمهورية استقبل لاعب التنس هادي حبيب

LBCI
رياضة
2025-01-22

نيمار يتفاوض للرحيل عن الهلال السعودي... إليكم التفاصيل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2025-01-21

بطل التنس اللبناني هادي حبيب يعود الى بيروت ليقود منتخب دايفيس كاب

LBCI
رياضة
2025-01-15

خروج مشرّف لبطل التنس اللبناني هادي حبيب من الدور الثاني لبطولة أستراليا المفتوحة

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
فنّ
14:10

مازن معضم يحتفل بعيد ميلاده في أجواء مميزة... هذا ما نشره (صور وفيديو)

LBCI
صحة وتغذية
2025-01-08

هل يقلل الحليب من خطر الإصابة بسرطان الأمعاء؟!... إليكم ما كشفته هذه الدراسة!

LBCI
آخر الأخبار
05:34

الرئيس بري يلتقي في عين التينة رئيس لجنة المراقبة لتنفيذ إتفاق وقف إطلاق النار بحضور السفيرة الاميركية لدى لبنان

LBCI
أخبار لبنان
05:55

الصادق: وجوب أن يتعلم البعض في الكتل النيابية أنّ الدستور هو المرجعية الوحيدة لنا

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
09:43

وزير الخارجية السعودي يحطّ في بيروت.. (فيديو)

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
05:44

المستجدات الأخيرة على المقلب الاسرائيليّ عن احتمال تمديد مهلة الـ60 يومًا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
05:42

من الناقورة... كاميرا الـLBCI واكبت المشهد

LBCI
آخر الأخبار
05:39

الجاسر للـLBCI: لبنان أمام فرصة تاريخية وهناك مؤشرات ايجابية يجب تلقفها

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
05:37

ّبترقّب للملف الحكوميّ...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
05:36

زيارة وزير الخارجية السعودي للبنان... التفاصيل من المطار

LBCI
أخبار لبنان
04:51

نشرات الاخبار بالفرنسية على تلفزيون لبنان بدءًا من اليوم

LBCI
أخبار لبنان
04:35

غراندي من بعبدا: لقائي مع الرئيس عون ايجابيًّا

LBCI
أخبار لبنان
04:27

الـLBCI جالت في بلدة الناقورة قُبيل أيّام من انتهاء اتفاق وقف إطلاق النار

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
صحة وتغذية
15:40

3 مشروبات تزيد من خطر الإصابة بمرض الزهايمر... تجنبوا تناولها بكثرة!

LBCI
منوعات
12:23

تعليق يضع إيلون ماسك في مرمى الانتقادات... ما علاقة ابنة ترامب؟! (صورة)

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:34

الجيش اللبناني في كفرشوبا... وأهالي علما الشعب شاهدوا عن قرب الدمار في بلدتهم

LBCI
صحف اليوم
00:20

إسرائيل تمدّد مهلة الانسحاب... 30 يومًا أخرى؟ (الأخبار)

LBCI
اسرار
23:49

أسرار الصحف المحلية 23-1-2025

LBCI
أخبار دولية
02:15

تحذيرات من أنّ أمرًا تنفيذيًا وقعه ترامب يكرّس لإعادة فرض حظر على المسافرين من الدول ذات الغالبية المسلمة

LBCI
صحف اليوم
00:36

خلط أوراق التأليف والتمسّك بنهج جديد والسعودية لتنفيذ الإصلاحات قبل إعادة التفاعل مع لبنان (الجمهورية)

LBCI
أخبار دولية
01:56

طالب أطلق النار داخل ثانوية

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More