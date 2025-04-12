رئيس الاتحاد الآسيوي يعترض على توسيع مونديال 2030... "الأمر سيُصبح فوضى"

عبّر البحريني الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة، رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، السبت عن رفضه لفكرة توسيع عدد المشاركين في كأس العالم 2030 إلى 64 منتخباً، معتبرا ان الأمر "سيصبح فوضى" في المستقبل.



وقال الشيخ سلمان، الذي يشغل أيضًا منصب نائب رئيس الاتحاد الدولي (فيفا) لوكالة فرانس برس "شخصياً، أنا لا أوافق".



وكان رئيس اتحاد أميركا الجنوبية لكرة القدم (كونميبول)، الباراغوياني أليخاندرو دومينغيس، قد دعا الخميس فيفا إلى توسيع كأس العالم 2030 إلى 64 منتخبًا، في بادرة فريدة من نوعها، بالتزامن مع احتفال البطولة بالذكرى المئوية لتأسيسها.



وتقام نهائيات 2030 في ثلاث قارات، حيث ستكون إسبانيا والمغرب والبرتغال هي الدول المضيفة الرئيسة، على أن تُقام المباريات الافتتاحية الثلاث بين الأرجنتين وباراغواي وأوروغواي، الدولة المضيفة لأول كأس عالم عام 1930.



وانضم رئيس الاتحاد الآسيوي، إلى نظيره الأوروبي السلوفيني ألكسندر تشيفرين، في عدم تأييد المقترح الذي وصفه تشيفرين بـ"فكرة سيئة".