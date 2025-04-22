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o
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رياضة
وزيرة الشباب والرياضة ألغت العاب السكيت بورد والخماسي الحديث وركوب الموج
2025-04-22 | 10:05
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وزيرة الشباب والرياضة ألغت العاب السكيت بورد والخماسي الحديث وركوب الموج
أصدرت وزيرة الشباب والرياضة نورا بيراقداريان ثلاثة قرارات بتاريخ الثلاثاء 22 نيسان 2025.
وقضت القرارات بالغاء لعبة "السكيت بورد" ولعبة "الخماسي الحديث" ولعبة "ركوب الموج" من تراخيص الجمعيات الرياضية لفقدانها الشرط الاساسي الذي تم بموجبه ترخيص الألعاب الثلاث وعدم استيفائها الشروط القانونية والفنية والخاصة بها وقرّرت تشكيل لجنة لادارة كل لعبة.
وفي ما يلي صورة عن القرارات الثلاثة:
أخبار لبنان
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