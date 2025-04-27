لندن تستعد لتقديم عرض استضافة بطولة العالم لألعاب القوى 2029

تستعد لندن للتقدم بعرض لاستضافة بطولة العالم لألعاب القوى عام 2029، وفقا لما أعلنت الجهات المنظمة السبت.



وأكملت شراكة تجمع بين الاتحاد البريطاني لألعاب القوى وشركة "غريت ران" وشركة "لندن ماراثون" دراسة جدوى تمهيدا لتقديم طلب رسمي للتعبير عن الاهتمام إلى الاتحاد الدولي لألعاب القوى في أيلول المقبل.



ويعتمد العرض على تأمين دعم حكومي بقيمة 45 مليون جنيه إسترليني (52.5 مليون يورو، أو 59 مليون دولار أميركي) لضمان تنفيذ الحدث.



وإذا نجح العرض، فستكون هذه المرة الأولى التي تستضيف فيها لندن البطولة منذ نسخة عام 2017 التي شهدت حضورا جماهيريا كبيرا.



وقالت دنيز لويس، رئيسة الاتحاد البريطاني لألعاب القوى التي كانت ضمن الفريق الذي ساهم في تأمين استضافة نسخة 2017 "أظهرت لندن 2017 للعالم ما يمكن أن تقدمه هذه المدينة وهذا البلد".



وأضافت "كانت مثالا رائعا على كيفية توحيد الجهود خلف رؤية واحدة؛ ملاعب ممتلئة، طاقة عالمية وتأثير مستدام. كنت فخورة بالمساعدة في تحقيق ذلك الحدث، وأنا واثقة أننا نستطيع تكرار النجاح في 2029".



ووفقا لدراسة الجدوى، يُتوقع أن تحقق بطولة 2029 أثرا اقتصاديا واجتماعيا يفوق 400 مليون جنيه إسترليني.



وأعربت لويس عن تفاؤلها بإمكانية تأمين الدعم الحكومي اللازم، قائلة "نعم، نعيش أوقاتا صعبة، لكن تحديدا في مثل هذه اللحظات يمكن للرياضة أن ترفع من معنوياتنا اقتصاديا، اجتماعيا ونفسيا. مع الدعم المناسب، يمكننا تنظيم بطولة عالمية لألعاب القوى في 2029 تترك إرثا نفخر به".