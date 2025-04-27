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الأهلي يعلن رحيل مدربه السويسري كولر غداة فقدانه لقب دوري أبطال إفريقيا

2025-04-27 | 06:12
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الأهلي يعلن رحيل مدربه السويسري كولر غداة فقدانه لقب دوري أبطال إفريقيا

أعلن النادي الأهلي المصري لكرة القدم رحيل مدربه السويسري مارسيل كولر غداة فقدانه لقب بطل مسابقة دوري أبطال إفريقيا على يد ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي في الدور نصف النهائي.

وقال النادي في بيان رسمي "تم تقديم الشكر للمدرب مارسيل كولر على الفترة التي قضاها مع الفريق الأحمر، ودخل الأهلي في مفاوضات مع كولر لإنهاء التعاقد بالتراضي وبالشكل الذي يليق بالطرفين".

وخرج الأهلي من نصف نهائي دوري الأبطال بعدما تعادل مع ماميلودي صنداونز 1-1 إيابا الجمعة بعدما عاد بتعادل سلبي ذهابا من بريتوريا، فودع المسابقة التي يحمل لقبها في الموسمين الماضيين بقاعدة الهدف خارج الأرض.

وقال مصدر بالنادي الأهلي لوكالة فرانس برس إن "قرار رحيل كولر جاء بالإجماع بسبب تراجع نتائج الفريق في الفترة الأخيرة. السويسري سيرحل برفقة جهازه المعاون بالكامل"، كاشفاً ان نائب المدير الرياضي محمد شوقي فقط سيستمر في منصبه.

وتابع المصدر "المدير الرياضي محمد رمضان طلب الرحيل بدوره أثناء اجتماعه السبت مع محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي. سيتم حسم مصير رمضان خلال ساعات والأقرب هو الموافقة على طلبه".

وكشف أن الأهلي سيعين مدربا مصريا مؤقتا الأحد لقيادة مران الفريق استعداداً لمواجهة بتروجت في بطولة الدوري المصري الأربعاء، مع ترشح أسماء مثل محمد يوسف المدير الفني لحرس الحدود، وعماد النحاس مدرب المقاولون العرب السابق، على أن يتم تعيين مدير فني أجنبي جديد خلال أيام لقيادة الفريق في بطولة كأس العالم للأندية بالولايات المتحدة الأمريكية في حزيران المقبل.

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