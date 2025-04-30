الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI
رياضة

سانتوس البرازيلي يعيّن شافيير مدربا جديدا

2025-04-30 | 02:22
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
سانتوس البرازيلي يعيّن شافيير مدربا جديدا

عيّن نادي سانتوس لكرة القدم الذي يلعب له النجم البرازيلي نيمار، الثلاثاء مدربا جديدا هو كليبر شافيير في محاولة للخروج من المركز قبل الأخير في الدوري.

وستكون المرة الأولى يتولى فيها شافيير منصب المدير الفني لأي فريق، على الرغم من أنه يبلغ 61 عاما ويملك خبرة واسعة كمدرب مساعد.

وعمل شافيير مساعدا للمدرب السابق لمنتخب البرازيل، تيتي، بين عامي 2016 و2022، وشارك ضمن الطاقم الفني لـ"سيليساو" في نهائيات كأس العالم في روسيا 2018 وقطر 2022.

انضم إلى النادي التاريخي الذي لعب له الراحل بيليه ويلعب له حاليا نيمار، بعقد يمتد "حتى نهاية عام 2025"، بحسب ما أعلنه سانتوس عبر حسابه على منصة "أكس"، وقد قاد أول حصة تدريبية له الثلاثاء.

وكان النادي أقال المدرب البرتغالي بيدرو كايشينيا في منتصف نيسان بعد أربعة أشهر فقط من استلامه المهمة.

وشارك نيمار، أفضل هداف في تاريخ المنتخب البرازيلي (79 هدفا) في تسع مباريات فقط مع النادي الذي تدرج في صفوفه، وسجل ثلاثة أهداف. أصيب في فخذه الأيسر واضطر لعدم الالتحاق بصفوف "راقصي السامبا" في التصفيات المؤهلة إلى مونديال 2026 في منتصف آذار، بعدما كان قد عاد أيضا من إصابة خطيرة تعرض لها في ركبته في تشرين الأول 2023 أمام الأوروغواي أبعدته عن الملاعب لمدة عام تقريبا.

وتعرض نجم برشلونة الإسباني وباريس سان جرمان الفرنسي والهلال السعودي السابق إلى إصابة جديدة في فخذه الأيسر في أول مباراة له أساسيا مع سانتوس في الدوري هذا العام، في 17 الشهر الحالي وخرج في الدقيقة 34 في مواجهة أتلتيكو مينيرو.

آخر الأخبار

رياضة

البرازيلي

يعيّن

شافيير

مدربا

جديدا

24 ساعة على انطلاق المهرجان الرياضي الأكبر OMT Beirut Sports Festival
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
رياضة
2025-04-18

كورينثيانز البرازيلي يقيل مدربه الأرجنتيني دياز

LBCI
رياضة
2025-04-26

بطولة إسبانيا: ريال سوسييداد يعين مدرب الفريق الرديف فرانسيسكو خلفا لألغواسيل

LBCI
رياضة
2025-01-31

بعد انفصاله عن الهلال السعودي... نيمار يعلن عودته إلى سانتوس البرازيلي

LBCI
أخبار دولية
2025-03-31

نتانياهو يعين قائدًا سابقًا للبحرية رئيسًا جديدًا لجهاز الأمن الداخليّ

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:50

24 ساعة على انطلاق المهرجان الرياضي الأكبر OMT Beirut Sports Festival

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2025-04-28

إنطلاق العد العكسي لمهرجان OMT Beirut Sports Festival

LBCI
رياضة
2025-04-27

الأهلي يعلن رحيل مدربه السويسري كولر غداة فقدانه لقب دوري أبطال إفريقيا

LBCI
رياضة
2025-04-27

لندن تستعد لتقديم عرض استضافة بطولة العالم لألعاب القوى 2029

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
2025-04-25

قوى الامن عدلت في مواعيد فحوصات المرشحات للتطوع

LBCI
أمن وقضاء
11:02

الجيش: توقيف 24 شخصا في مناطق مختلفة في إطار التدابير الأمنية

LBCI
أخبار دولية
2025-04-09

ماكرون: فرنسا قد تعترف بدولة فلسطين في حزيران

LBCI
آخر الأخبار
2025-03-15

مريض في مستشفى الجامعة الأميركية بحاجة ماسة إلى 25 بلاكيت دم من فئة A+... للتبرع، الإتصال على: 71055905

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
02:33

الجنرال جيفرز في لبنان... وسلسلة لقاءات له تبدأ بالرئيس عون

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:00

بين الرياضة واكتشاف تراث لبنان... رحلة مشي دامت 13 يوما

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:50

24 ساعة على انطلاق المهرجان الرياضي الأكبر OMT Beirut Sports Festival

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:48

جامعة القديس يوسف تفتتح حرمها التاسع في لبنان بشراكة تحيي إرث شارل قرم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:47

للمهتمين بالصناعات الإلكترونية... هذه فرصتكم في لبنان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:35

بعد ١٠٠ يوم على عودته الى البيت الأبيض… حقيقة وعود ترامب!

LBCI
أخبار دولية
13:25

أسعد الشيباني: لا استقرار في سوريا مع استمرار الاعتداءات الإسرائيلية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:22

إشتباكات جرمانا تعيد ملف الأقليات في سوريا إلى الواجهة... والدروز على ضفتين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:18

تل أبيب تكشف عن معادلة جديدة لوقف النار في لبنان

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
12:04

تدابير سير بمناسبة إقامة سباق بيروت ماراثون

LBCI
أمن وقضاء
09:59

سرق سائقي سيارات الأجرة منتحلا صفة عسكري متقاعد... فوقع في قبضة شعبة المعلومات

LBCI
فنّ
01:35

حذفا صورهما المشتركة... ماريتا الحلاني تنفصل عن كميل أبي خليل بعد أقل من عامين على زواجهما

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:18

تل أبيب تكشف عن معادلة جديدة لوقف النار في لبنان

LBCI
اقتصاد
03:52

اليكم تسعيرة المولدات الخاصة بشهر نيسان...

LBCI
اقتصاد
14:54

حاكم مصرف لبنان أجرى سلسلة مشاورات في باريس... تأكيد على دعم لبنان ومصرفه المركزي

LBCI
أخبار لبنان
13:09

محافظ بيروت يتعرض لحادث وحالته الصحية لا تدعو الى القلق

LBCI
أخبار لبنان
11:41

الكتائب: حزب الله يواصل تعنته... والانتخابات البلدية فرصة حاسمة لرسم ملامح مستقبل البلد

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More