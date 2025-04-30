سانتوس البرازيلي يعيّن شافيير مدربا جديدا

عيّن نادي سانتوس لكرة القدم الذي يلعب له النجم البرازيلي نيمار، الثلاثاء مدربا جديدا هو كليبر شافيير في محاولة للخروج من المركز قبل الأخير في الدوري.



وستكون المرة الأولى يتولى فيها شافيير منصب المدير الفني لأي فريق، على الرغم من أنه يبلغ 61 عاما ويملك خبرة واسعة كمدرب مساعد.



وعمل شافيير مساعدا للمدرب السابق لمنتخب البرازيل، تيتي، بين عامي 2016 و2022، وشارك ضمن الطاقم الفني لـ"سيليساو" في نهائيات كأس العالم في روسيا 2018 وقطر 2022.



انضم إلى النادي التاريخي الذي لعب له الراحل بيليه ويلعب له حاليا نيمار، بعقد يمتد "حتى نهاية عام 2025"، بحسب ما أعلنه سانتوس عبر حسابه على منصة "أكس"، وقد قاد أول حصة تدريبية له الثلاثاء.



وكان النادي أقال المدرب البرتغالي بيدرو كايشينيا في منتصف نيسان بعد أربعة أشهر فقط من استلامه المهمة.



وشارك نيمار، أفضل هداف في تاريخ المنتخب البرازيلي (79 هدفا) في تسع مباريات فقط مع النادي الذي تدرج في صفوفه، وسجل ثلاثة أهداف. أصيب في فخذه الأيسر واضطر لعدم الالتحاق بصفوف "راقصي السامبا" في التصفيات المؤهلة إلى مونديال 2026 في منتصف آذار، بعدما كان قد عاد أيضا من إصابة خطيرة تعرض لها في ركبته في تشرين الأول 2023 أمام الأوروغواي أبعدته عن الملاعب لمدة عام تقريبا.



وتعرض نجم برشلونة الإسباني وباريس سان جرمان الفرنسي والهلال السعودي السابق إلى إصابة جديدة في فخذه الأيسر في أول مباراة له أساسيا مع سانتوس في الدوري هذا العام، في 17 الشهر الحالي وخرج في الدقيقة 34 في مواجهة أتلتيكو مينيرو.