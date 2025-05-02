الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة الأخبار المسائية
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI
رياضة

قرع الطبول يتوقف مع وفاة مشجع إسبانيا الشهير مانولو عن عمر ناهز 76 عاما

2025-05-02 | 09:52
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
قرع الطبول يتوقف مع وفاة مشجع إسبانيا الشهير مانولو عن عمر ناهز 76 عاما

 توفي مانويل كاسيريس، المشجع المهووس بمنتخب إسبانيا لكرة القدم والمعروف عالميا باسم "مانولو إل ديل بومبو"، أمس الخميس عن عمر ناهز 76 عاما، ليفارق الحياة بعد مساندته لمنتخب بلاده لأكثر من أربعة عقود.

وبفضل قبعته الباسكية الكبيرة والقميص الأحمر الذي يحمل رقم 12، أصبح كاسيريس عنصرا أساسيا في مباريات منتخب بلاده مثل اللاعبين أنفسهم، وكان قرعه المتواصل على الطبول بمثابة الموسيقى التصويرية غير الرسمية لمنتخب إسبانيا.

وقال المشجع الإسباني لرويترز خلال كأس العالم 2006 في ألمانيا "هدفي هو التوقف بعد حضور 12 بطولة كأس عالم، سأبلغ حينها 77 عاما، إذا تأهلت إسبانيا إليها جميعا. سأظل هناك حتى لو اضطررت للمشي بعصا".

وبدأت قصة حبه للفريق عندما سافر لأول مرة إلى الخارج لمشاهدة إسبانيا تلعب في قبرص في عام 1979.

وحولته بطولة كأس العالم 1982 التي أقيمت في بلاده من مشجع متحمس إلى ظاهرة ثقافية، إذ أصبحت طبلته مرتبطة ارتباطا وثيقا بالهوية الكروية الإسبانية.

ولم يحقق طموحه في الظهور 12 مرة في كأس العالم، إذ ظهر في عشر بطولات فقط بعد أن غاب عن نهائيات قطر 2022.

وكان آخر ظهور له على ملعب ميستايا في بلنسية خلال دور الثمانية بدوري الأمم الأوروبية أمام هولندا في مارس آذار الماضي.

آخر الأخبار

رياضة

الطبول

يتوقف

إسبانيا

الشهير

مانولو

LBCI التالي
الرياض تستضيف نزال توحيد الأوزان بين الاسطورة المكسيكي كانيلو وسكول
في الفوروم دو بيروت... محطات رياضية يومية ضمن مهرجان Beirut Sports Festival
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
منوعات
2025-02-06

وفاة الكاتب الفرنسي الشهير بول-لو سوليتزر عن 78 عاما

LBCI
فنّ
07:30

وفاة جيل سوبول مغنية I Kissed A Girl عن عمر 66 عامًا بطريقة مأساوية

LBCI
فنّ
2025-04-17

وفاة الممثلة الفيليبينية الشهيرة نورا أونور عن 71 عاما

LBCI
فنّ
2025-02-26

خبر رحيلها هزّ هوليوود... وفاة مفاجئة للممثلة ميشيل تراختنبرغ عن عمر 39 عاماً

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
رياضة
09:38

الرياض تستضيف نزال توحيد الأوزان بين الاسطورة المكسيكي كانيلو وسكول

LBCI
رياضة
13:44

في الفوروم دو بيروت... محطات رياضية يومية ضمن مهرجان Beirut Sports Festival

LBCI
رياضة
2025-04-30

سانتوس البرازيلي يعيّن شافيير مدربا جديدا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2025-04-29

24 ساعة على انطلاق المهرجان الرياضي الأكبر OMT Beirut Sports Festival

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
05:32

مقررات المجلس الاعلى للدفاع: لن نسمح لحماس أو غيرها من الفصائل زعزعة الأمن ونحذرها

LBCI
صحة وتغذية
12:30

أخطاء شائعة تحدث بعد تشخيص الإصابة بالسرطان... ابتعدوا عنها

LBCI
صحة وتغذية
2025-04-25

صلة بين تناول الدجاج وخطر الإصابة بالسرطان... هذا ما كشفته أحدث الدراسات

LBCI
أخبار لبنان
11:56

بعد إقراره في جلسة مجلس الوزراء... هذا ما قاله سلام عن مشروع قانون استقلالية القضاء

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
05:32

مقررات المجلس الاعلى للدفاع: لن نسمح لحماس أو غيرها من الفصائل زعزعة الأمن ونحذرها

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:46

مرحبا دولة بجزئه الثاني على الـLBCI

LBCI
رياضة
13:44

في الفوروم دو بيروت... محطات رياضية يومية ضمن مهرجان Beirut Sports Festival

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:43

يوم ماراثوني ببصمة وطنية!

LBCI
أخبار دولية
13:32

تفسير واشنطن لتأجيل الجولة الرابعة من المفاوضات الإيرانية - الأميركية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:28

العملات المشفرة هم مالي آخر على لبنان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:26

إسرائيل في قلب المشهد في سوريا... والعنوان: حماية الأقلية الدرزية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:25

في سوريا أكثر من ١٠٠ قتيل في ٣ أيام... ونداءات لسحب السلاح من الطرفين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:24

مشهد الإنتخابات البلدية في قضاء عاليه

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:46

مرحبا دولة بجزئه الثاني على الـLBCI

LBCI
حال الطقس
01:11

لبنان تحت تأثير منخفض ضعيف... طقس متقلّب وأمطار محليّة حتى الاثنين

LBCI
أخبار دولية
00:12

الجيش الإسرائيلي يقول إنّ طائراته أغارت على منطقة مجاورة للقصر الرئاسي في دمشق

LBCI
خبر عاجل
09:59

معلومات للـLBCI: الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط في طريقه إلى دمشق للقاء الرئيس السوري أحمد الشرع

LBCI
صحة وتغذية
13:24

لأول مرة... منظمة الصحة العالمية تتجه لدعم أدوية خسارة الوزن لعلاج السمنة

LBCI
أخبار لبنان
16:23

"التجديد للكل": حزب القوات اللبنانية لم يصدر أي بيان رسمي يدعم اللائحة المنافسة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:21

إلى سكان قضاء بعبدا... هذه هي أبرز المعارك في الإنتخابات البلدية هناك

LBCI
آخر الأخبار
14:28

معلومات للـLBCI: الاجتماع الذي عقد في مقام عين الزمان في السويداء وضم مشايخ العقل الثلاثة حكمت الهجري وحمود الحناوي ويوسف جربوع وممثلي الفصائل المسلحة كافة خلص إلى دخول الامن العام السوري إلى المحافظة وضمّ الفصائل المسلحة إلى أجهزة الدولة بشكل رسمي

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More