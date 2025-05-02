قرع الطبول يتوقف مع وفاة مشجع إسبانيا الشهير مانولو عن عمر ناهز 76 عاما

توفي مانويل كاسيريس، المشجع المهووس بمنتخب إسبانيا لكرة القدم والمعروف عالميا باسم "مانولو إل ديل بومبو"، أمس الخميس عن عمر ناهز 76 عاما، ليفارق الحياة بعد مساندته لمنتخب بلاده لأكثر من أربعة عقود.



وبفضل قبعته الباسكية الكبيرة والقميص الأحمر الذي يحمل رقم 12، أصبح كاسيريس عنصرا أساسيا في مباريات منتخب بلاده مثل اللاعبين أنفسهم، وكان قرعه المتواصل على الطبول بمثابة الموسيقى التصويرية غير الرسمية لمنتخب إسبانيا.



وقال المشجع الإسباني لرويترز خلال كأس العالم 2006 في ألمانيا "هدفي هو التوقف بعد حضور 12 بطولة كأس عالم، سأبلغ حينها 77 عاما، إذا تأهلت إسبانيا إليها جميعا. سأظل هناك حتى لو اضطررت للمشي بعصا".



وبدأت قصة حبه للفريق عندما سافر لأول مرة إلى الخارج لمشاهدة إسبانيا تلعب في قبرص في عام 1979.



وحولته بطولة كأس العالم 1982 التي أقيمت في بلاده من مشجع متحمس إلى ظاهرة ثقافية، إذ أصبحت طبلته مرتبطة ارتباطا وثيقا بالهوية الكروية الإسبانية.



ولم يحقق طموحه في الظهور 12 مرة في كأس العالم، إذ ظهر في عشر بطولات فقط بعد أن غاب عن نهائيات قطر 2022.



وكان آخر ظهور له على ملعب ميستايا في بلنسية خلال دور الثمانية بدوري الأمم الأوروبية أمام هولندا في مارس آذار الماضي.