فعاليات مهرجان omt beirut sports festival مستمرة في الفوروم دو بيروت

الرياض تستضيف نزال توحيد الأوزان بين الاسطورة المكسيكي كانيلو وسكول

الرياض تستضيف نزال توحيد الأوزان بين الاسطورة المكسيكي كانيلو وسكول

في الفوروم دو بيروت... محطات رياضية يومية ضمن مهرجان Beirut Sports Festival