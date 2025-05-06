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استدعاء نجل كريستيانو رونالدو إلى منتخب البرتغال لما دون 15 عاما
2025-05-06 | 07:28
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استدعاء نجل كريستيانو رونالدو إلى منتخب البرتغال لما دون 15 عاما
استُدعي كريستيانو دوس سانتوس، النجل الأكبر لنجم النصر السعودي الحالي كريستيانو رونالدو، للمرة الأولى إلى منتخب البرتغال لكرة القدم لما دون 15 عاما من أجل خوض دورة دولية في كرواتيا، وذلك وفق ما أعلن الاتحاد المحلي للعبة الثلاثاء.
وعلى غرار الفائز بالكرة الذهبية خمس مرات ودوري أبطال أوروبا خمس مرات أيضا، يلعب كريستيانو الابن حاليا مع الفرق العمرية لنادي النصر، بعدما مَرَّ أيضا بالفرق العمرية لمانشستر يونايتد الإنكليزي، حيث لعب والده بين 2003 و2009 و2021-2022، ويوفنتوس الإيطالي الذي دافع "سي آر 7" عن ألوانه بين 2018 و2021.
ويلتقي المنتخب البرتغالي لما دون 15 عاما مع اليابان واليوناني وإنكلترا في دورة فلاتكو ماركوفيتش المقررة في كرواتيا بين 13 و18 أيار الحالي.
وُلِدَ كريستيانو الابن في حزيران 2010 من خلال حمل بديل. وفي 2017، أصبح "سي آر 7" أيضا والدا للتوأم إيفا وماتيو.
كما رزق بابنتين، آلانا مارتينا وبيلا إسميرالدا، عامي 2017 و2022 تواليا من شريكته الحالية الإسبانية جورجينا رودريغيس.
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