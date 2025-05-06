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وفاة بطل العالم الأرجنتيني المدافع لويس غالفان عن 77 عاما

2025-05-06 | 07:46
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وفاة بطل العالم الأرجنتيني المدافع لويس غالفان عن 77 عاما

توفي بطل مونديال 1978 المدافع الأرجنتيني لويس غالفان عن عمر يناهز 77 عاما، وفقا لما أفاد الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم الإثنين.

أمضى غالفان عدة أسابيع في المستشفى في كوردوبا حيث تمت معالجته بسبب إصابته بعدوى في الكلى، قبل أن يتوفى جراء مضاعفات.

كتب الإتحاد المحلي للعبة عبر صفحته الرسمية على منصة "إكس": "بالنيابة عن الرئيس كلاوديو تابيا واللجنة التنفيذية، يعرب الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم عن حزنه العميق لرحيل لويس غالفان، بطل العالم في عام 1978".

ولد غالفان في مدينة فرنانديس (شمال) عام 1948، ولعب في الدفاع في تشكيلة "ألبيسيليستي" المتوّجة على أرضها بلقب مونديال 1978 المدججة بالنجوم أبرزهم دانييل باساريلا، والمهاجم ماريو كمبيس والحارس أوبالدو "باتو" فيلول.

دافع عن قميص المنتخب الأرجنتيني خلال 37 مباراة دولية بين عامي 1975 و1982، وشارك أيضا في مونديال إسبانيا 1982. على صعيد الأندية، كانت أبرز محطاته مع تالييريس دي كوردوبا حيث تحوّل إلى أيقونة، وهو يحمل الرقم القياسي لعدد المشاركات مع النادي بخوضه 502 مباراتين.

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