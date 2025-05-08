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بيكهام ونيفيل ضمن مجموعة ملكية جديدة لنادي سالفورد سيتي

2025-05-08 | 09:59
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بيكهام ونيفيل ضمن مجموعة ملكية جديدة لنادي سالفورد سيتي

أصبح النجمان الإنكليزيان المعتزلان ديفيد بيكهام وغاري نيفيل عضوين في مجموعة ملكية جديدة لنادي سالفورد سيتي في دوري المستوى الرابع الإنكليزي لكرة القدم.

وأكد النادي أن النجمين السابقين لمانشستر يونايتد هما جزء من تحالف يضم أيضا رجل الأعمال الأميركي ديكلان كيلي، كما ميرفين ديفيس الذي عمل مصرفيا قبل أن يشغل منصب وزير في حكومة حزب العمال برئاسة غوردون براون بين عامي 2009 و2010.

ويقع نادي سالفورد في منطقة مانشستر الكبرى، على مسافة قريبة من ملعب أولد ترافورد الخاص بمانشستر يونايتد.

وقال نيفيل الذي يعمل الآن محللا كرويا تلفزيونيا بارزا "أنا شغوف بنادي سالفورد سيتي. هذه شراكة فريدة من نوعها تضم مجموعة متنوعة من العقول والخبرات يجمعهم حب كرة القدم".

وأضاف "كرة القدم ستكون دائما في المقام الأول، لكن من الضروري أن نوجّه النادي نحو الاستدامة خلال السنوات الأربع إلى الخمس المقبلة. أنا متحمس جدا للمرحلة المقبلة من هذه الرحلة".

ويُعد بيكهام الذي لعب لريال مدريد الإسباني وميلان الإيطالي وباريس سان جرمان الفرنسي، أحد مالكي نادي إنتر ميامي الأميركي أيضا، الذي يلعب ضمن صفوفه النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

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