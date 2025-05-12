الاتحاد البرازيلي لكرة القدم: كارلو أنشيلوتي سيصبح مدربا للمنتخب الوطني

أعلن الاتحاد البرازيلي لكرة القدم الاثنين أن الإيطالي كارلو أنشيلوتي سيتولى منصب مدرب المنتخب الوطني الشاغر قبل كأس العالم 2026 بعد أن يترك تدريب ريال مدريد.



وكانت وسائل إعلام إسبانية ذكرت في وقت سابق اليوم أن لاعب الوسط السابق تشابي ألونسو سيصبح المدرب القادم لريال مدريد المنافس في دوري الدرجة الأولى الإسباني بعقد يمتد لثلاث سنوات عندما يغادر باير ليفركوزن بعد نهاية الموسم.



وقالت مصادر لرويترز إنه من المتوقع أن يحل ألونسو (43 عاما) محل أنشيلوتي.